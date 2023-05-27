Kara haber bu sabah geldi! Brent petrol fiyatı yükseldi akaryakıta zam göründü! O tarihte 0,43 TL zamlı satılacak! 27 Mayıs Benzin, motorin fiyatı...

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira sorusu, zam duyurusunun ardından sıkça araştırılmaya başlandı. İstanbul'da motorin 19,34 TL, benzin ise 20,57 TL'den satılıyor. Ankara'da da motorin 19,70 TL, 20,92 TL'den satışta. Sürücülere kötü haber az evvel geldi. Akaryakıta zam bekleniyor. İşte detaylar...