Kamuya ve özel sektöre güvenlik görevlisi alınacak! Başvurular başladı, 81’de alımlar yapılıyor! Puansız, 18 yaşını tamamlayanlar...

İŞKUR harekete geçti. Şubat ayının ikinci haftasında iş ilanlarını güncelledi. Yeni açık iş ilanlarına göre yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak. İster bankada, ister hastanede, ister sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışmak için başvuru yapabilirsiniz. Hem silahlı hem silahsız güvenlik personeli alınacak. En az ilkokul mezunu olan 18 yaşını tamamlayanlar başvuru yapabilir. Başvuru şartları iş yerine göre değişmekle birlikte genel olarak KPSS şartı aranmıyor. İşte detaylar...