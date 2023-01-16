Kamuya ilan açıldı 11. 848 TL maaş! Acil KPSS'li ve KPSS şartsız 18-45 yaş arası alım yapılıyor! BOTAŞ, DSİ, Ulaştırma Bakanlığı, devlet dairelerine...
Kamuda çalışmak isteyenlere yeni fırsat! Binlerce personel, işçi, memur alınacak. 2023 yılında ilanlar güncellendi. Temizlik, güvenlik personeli, beden işçisi, memur kadrolarına alımlar yapılacak. Şartları taşıyanların başvurabileceği ilanların tümüne haberimizde yer verdik. Son olarak BOTAŞ 261, DSİ 127, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı 10 personel alacağını duyurdu. İşte 16 Ocak 2023 İŞKUR ve bakanlık yeni personel alım ilanları...
2023 Ocak ayında binlerce iş ilanı yayımlandı. İster geçici, ister kalıcı çalışın! Onlarca meslekte alımlar yapılacak. İlanların bir kısmının başvuruları daha önce başladı. bazı ilanlar ise yayınlandı ancak henüz başvurular aktif edilmedi. Peki hangi mesleklerde kaç kişi alınacak? Kamuda, özel sektörde çalışmak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Maaşlar mesleğe ve tecrübeye göre değişmekle birlikte Ocak ayı zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 11. 848 TL oldu. İşte güncel iş ilanlarının tümü...
ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN EN AZ 60 KPSS PUAN İLE PERSONEL ALIM İLANI!
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı toplamda 10 Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ve Denizcilik Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 30 Aralık 2022 tarihinde başlamıştı. Başvuru ekranı 28 Ocak 2023 tarihine kadar açık olacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili öğrenim dallarından mezun olmak,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından yukarıdaki tabloda belirtilen puanı almış olmak,
4)Yukarıdaki tabloda belirtilen geçerli Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı veya dil yeterliliği bakımından en az aynı seviyede olmak üzere ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka belgeye sahip olmak (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.),
5) Sınavın yapılacağı 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.