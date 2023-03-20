Kamuya alımlar az evvel başladı! KPSS'siz sınav şartsız başvuru ekranı online! 84 bin TL maaş! Milli Eğitim, Dışişleri, Sağlık ve Kültür Bakanlığı...
Güncel kamu alımları başladı. 20 Mart 2023 tarihinden itibaren onlarca ilde yeni personel alımları yapılıyor. İŞKUR'un temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, kaynak ustası, büro personeli, zabıta, aşçı, bekçi, hemşire, memur alımları devam ederken, kamuya da yeni personeller alınmaya başlanıyor. Peki hangi ilde kaç kişi alınacak? Başvuru şartları neler, maaşları ne kadar? İşte Mart ayı yeni İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yeni işçi, personel, memur alımları...
Devlet dairelerinde iş arayanlara müjde! Milli Eğitim, Dışişleri, Sağlık ve Kültür Bakanlığı yeni ilanlar yayımladı. İŞKUR'un yanı sıra bakanlıklar da dönem dönem iş ilanlarını yeniliyor. Buna göre Milli Eğitim, Dışişleri, Sağlık ve Kültür Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere binlerce kişi alınacak. İlanları duyanlar detayları araştırmaya başladı. Peki hangi kadrolara alım yapılacak, başvuru şartları neler? 84 bin TL maaş detayı iş arayanlar cezbetti. İşte Mart ayı 2023 yeni, güncel, dolgun maaşla iş ilanları...
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023
Dışişleri Bakanlığı 84 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor. Personel alımı başvuruları 10 Mart 2023 Cuma günü başlayıp 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar devam edecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak başvurularını tamamlayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)