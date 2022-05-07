📌Kamuda kariyer hedefleyenler müjde! 🔉3.862 memur alımı yapılacak! Başvuru şartları ve tarihi yayımlandı! 👉Belediye, bakanlık...

2022 Mayıs ayı yaşanırken işsiz olan vatandaşlar ve kamu kurum kuruluşlarında kariyer hedefleyenler araştırmalarını hızlandırdı. 3862 memur alımı ve kamu personeli alımı ile ilgili güncel ilanların neler olduğunu merak edenler için kolaylık sağlamak adına haberimizde derledik. Belediye, bakanlık gibi daha pek çok kamu kurumlarında açık kadrolara alımlar yapılacak ve başvuru şartları, başvuru tarihi yayımlandı. Haberimizden inceleyerek sizin için en uygun olana başvuru yapabilirsiniz.