📣Kamuda çalışanlara maaş zammı mı geliyor? 🔊Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! 📌7 düzenleme gündemde! 3600 ek gösterge...

Kamuda çalışanlara maaş zammı mı geliyor? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren düzenlemeler yapılıyor. Gündemde yer alan 7 düzenlemenin detayları oldukça merak ediliyor ve yoğun bir şekilde araştırılıyor. 3600 ek gösterge de bu düzenlemeler içerisinde bulunuyor. Düzenlemelere göre kamuda ek göstergesiz kimse kalmayacak, yeni haklar verilecek, kadrosuzlara kadro sağlanacak. İşte konuya dair tüm detaylar!