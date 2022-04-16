📣Kamuda çalışanlara maaş zammı mı geliyor? 🔊Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! 📌7 düzenleme gündemde! 3600 ek gösterge...
Milyonlarca çalışan maaşlarına yapılacak olan zamları merak ediyor. Ekonomi gündeminde bu konuya sıklıkla yer veriliyor ve detaylar sıklıkla araştırılıyor. Kamuda çalışanlara maaş zammı mı geliyor? Kamuda aktif olarak iş hayatında bulunan kişileri yakından ilgilendiren 7 düzenleme gündemde. Yılın ikinci yarısı itibariyle bu düzenlemelerin yansımaları beklenirken bir yandan 3600 ek gösterge hakkında bilgiler de merak konusu oluyor. Yapılacak düzenlemeler ile sözleşmeli çalışanlara kadro, tayin ve görevde yükselme gibi imkanların sunulması da bekleniyor. İşte ayrıntılar!
Kamuda çalışanlara maaş zammı mı geliyor? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren düzenlemeler yapılıyor. Gündemde yer alan 7 düzenlemenin detayları oldukça merak ediliyor ve yoğun bir şekilde araştırılıyor. 3600 ek gösterge de bu düzenlemeler içerisinde bulunuyor. Düzenlemelere göre kamuda ek göstergesiz kimse kalmayacak, yeni haklar verilecek, kadrosuzlara kadro sağlanacak. İşte konuya dair tüm detaylar!
Kamuda uygulamaya konacak yeni düzenlemelerden ilki 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere verilecek haklar. Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu iki konu metne girmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşme metninin 51 ve 52'nci maddelerinde bu değişiklikler şöyle ifade edilmişti:
MADDE 51- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
EK GÖSTERGESİ OLMAYAN MEMUR KALMAYACAK
Özellikle ek gösterge konusunda iki toplantı yapılarak taslak metinler de ortaya çıkartıldı. Buna göre kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Tüm unvanlar tek tek elden geçirilerek ek göstergeler artırılacak ve sorumluluk, hiyerarşi ve unvan gözetilerek ek gösterge belirlenecek.