Kamu kurumundan 1495 TL'lik karşılıksız ödeme müjdesi! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapıp anında alabilirsiniz
Ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar için geliştirdiği sosyal yardım modelleri, istihdam projeleri, destek hizmetleri ve diğer ödeme hizmetleri sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından olan Sosyal Güvenlik Kurumu, annesini- babasını- eşini kaybetmiş olan vatandaşlara seslendi. Kamu kurumu, ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlara karşılıksız ödeme yapılacağını bildirdi.
11.06.2022 10:38 - Son Güncelleme: 11.06.2022 10:38
Sosyal Güvenlik Kurumu, eşini veya ebeveynlerini kaybetmiş olan vatandaşlara, karşılıksız ödeme yapmaktadır. Aylık olarak yapılan maaş ödemeleri için bilinmesi gereken tüm detaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanmıştır.
Dul ve Yetim Aylığı Nedir?
Sigortalılık dönemi kapsamında hayatını kaybetmiş olan vatandaşların ailelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenli olarak, karşılıksız bir şekilde nakit ödeme yapılmaktadır.
Dul ve Yetim Aylığı Almanın Şartları Nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete açılan dul ve yetim aylığı ödemelerinden yararlanmak için kurum tarafından belirlenmiş olan bazı şartların sağlanması gerekmektedir.