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Kamu kurumundan 1495 TL'lik karşılıksız ödeme müjdesi! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapıp anında alabilirsiniz

Ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar için geliştirdiği sosyal yardım modelleri, istihdam projeleri, destek hizmetleri ve diğer ödeme hizmetleri sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından olan Sosyal Güvenlik Kurumu, annesini- babasını- eşini kaybetmiş olan vatandaşlara seslendi. Kamu kurumu, ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlara karşılıksız ödeme yapılacağını bildirdi.

takvim.com.tr
11.06.2022 10:38 - Son Güncelleme: 11.06.2022 10:38
Kamu kurumundan 1495 TL’lik karşılıksız ödeme müjdesi! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapıp anında alabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu, eşini veya ebeveynlerini kaybetmiş olan vatandaşlara, karşılıksız ödeme yapmaktadır. Aylık olarak yapılan maaş ödemeleri için bilinmesi gereken tüm detaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanmıştır.

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Kamu kurumundan 1495 TL’lik karşılıksız ödeme müjdesi! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapıp anında alabilirsiniz

Dul ve Yetim Aylığı Nedir?

Sigortalılık dönemi kapsamında hayatını kaybetmiş olan vatandaşların ailelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenli olarak, karşılıksız bir şekilde nakit ödeme yapılmaktadır.

Kamu kurumundan 1495 TL’lik karşılıksız ödeme müjdesi! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapıp anında alabilirsiniz

5510 sayılı Kanun kapsamında sunulan ilgili nakit hizmeti "dul ve yetim aylığı" ismi ile başvurulara açılmaktadır. Ayrıca "ölüm aylığı" olarak da bilinen bu devlet hizmetinin tutarı, her sene açıklanan asgari ücret tutarlarına ve enflasyon verilerine göre değişiklik göstermektedir.

Kamu kurumundan 1495 TL’lik karşılıksız ödeme müjdesi! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapıp anında alabilirsiniz

Söz konusu ödeme hizmetinden eşini kaybeden kişi ile ebeveynlerini kaybeden çocuklar, farklı oranlarda yararlanabilmektelerdir.

Kamu kurumundan 1495 TL’lik karşılıksız ödeme müjdesi! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapıp anında alabilirsiniz

Dul ve Yetim Aylığı Almanın Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete açılan dul ve yetim aylığı ödemelerinden yararlanmak için kurum tarafından belirlenmiş olan bazı şartların sağlanması gerekmektedir.

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