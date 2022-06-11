Kamu kurumundan 1495 TL’lik karşılıksız ödeme müjdesi! E-devlet aracılığı ile de başvuru yapıp anında alabilirsiniz

5510 sayılı Kanun kapsamında sunulan ilgili nakit hizmeti "dul ve yetim aylığı" ismi ile başvurulara açılmaktadır. Ayrıca "ölüm aylığı" olarak da bilinen bu devlet hizmetinin tutarı, her sene açıklanan asgari ücret tutarlarına ve enflasyon verilerine göre değişiklik göstermektedir.