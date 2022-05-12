Kamu kurumları duyurdu: 3 yıllık taahhüt verecek olan emeklilere, maaşlarından hariç 750 TL daha nakit ödeme yapılacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası) SGK maaş ödemeleri kapsamında 3 yılda bir yenilenen protokol imzalamaktadır. Bu doğrultuda imzalanmış olan son protokolün süresi, aralık ayında dolmuş olup ilgili protokol ocak ayında 3 yıllığına güncellenmiştir.