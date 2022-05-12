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Haberler Ekonomi Kamu kurumları duyurdu: 3 yıllık taahhüt verecek olan emeklilere, maaşlarından hariç 750 TL daha nakit ödeme yapılacak!

Kamu kurumları duyurdu: 3 yıllık taahhüt verecek olan emeklilere, maaşlarından hariç 750 TL daha nakit ödeme yapılacak!

Yeni dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladıkları maaş ödemeleri protokolünü yenilemiş olan kamu bankaları, güncel emekli promosyonu kampanyalarının detaylarını paylaştılar. 3 kamu bankasının da aynı içeriğe sahip olan kampanyası kapsamında, emeklilere 750 TL'ye kadar ek ödeme verileceği bilgisi kaydedildi.

takvim.com.tr
12.05.2022 09:51 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:51
Kamu kurumları duyurdu: 3 yıllık taahhüt verecek olan emeklilere, maaşlarından hariç 750 TL daha nakit ödeme yapılacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası) SGK maaş ödemeleri kapsamında 3 yılda bir yenilenen protokol imzalamaktadır. Bu doğrultuda imzalanmış olan son protokolün süresi, aralık ayında dolmuş olup ilgili protokol ocak ayında 3 yıllığına güncellenmiştir.

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Kamu kurumları duyurdu: 3 yıllık taahhüt verecek olan emeklilere, maaşlarından hariç 750 TL daha nakit ödeme yapılacak!

Kamu bankaları ve SGK arasında imzalanan protokol kapsamında, emekli vatandaşların maaşlarını taşımaları karşılığında ek ödeme garantisi verilmektedir.

Kamu kurumları duyurdu: 3 yıllık taahhüt verecek olan emeklilere, maaşlarından hariç 750 TL daha nakit ödeme yapılacak!

Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası kendi bünyelerinde, aynı içerikli promosyon kampanyaları düzenlemektedir. Söz konusu promosyon kampanyalarının detayları kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Kamu kurumları duyurdu: 3 yıllık taahhüt verecek olan emeklilere, maaşlarından hariç 750 TL daha nakit ödeme yapılacak!

Kamu Bankalarından Emekli Promosyonu Kampanyası

Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladıkları maaş ödemeleri protokolü kapsamında promosyon kampanyalarını yenileyen kamu bankaları, aynı içerikli kampanya detaylarını kamuoyuna duyurmuşlardır.

Kamu kurumları duyurdu: 3 yıllık taahhüt verecek olan emeklilere, maaşlarından hariç 750 TL daha nakit ödeme yapılacak!

Söz konusu kampanyalar kapsamında yeni müşterilere ödenecek olan promosyon tutarları ise şu şekilde belirlenmiştir:

  • 0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 500 TL
  • 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 625 TL
  • 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 750 TL

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