Kamu kurumları duyurdu: 3 yıllık taahhüt verecek olan emeklilere, maaşlarından hariç 750 TL daha nakit ödeme yapılacak!
Yeni dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladıkları maaş ödemeleri protokolünü yenilemiş olan kamu bankaları, güncel emekli promosyonu kampanyalarının detaylarını paylaştılar. 3 kamu bankasının da aynı içeriğe sahip olan kampanyası kapsamında, emeklilere 750 TL'ye kadar ek ödeme verileceği bilgisi kaydedildi.
12.05.2022 09:51 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:51
Kamu bankaları ve SGK arasında imzalanan protokol kapsamında, emekli vatandaşların maaşlarını taşımaları karşılığında ek ödeme garantisi verilmektedir.
Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası kendi bünyelerinde, aynı içerikli promosyon kampanyaları düzenlemektedir. Söz konusu promosyon kampanyalarının detayları kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Kamu Bankalarından Emekli Promosyonu Kampanyası
Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladıkları maaş ödemeleri protokolü kapsamında promosyon kampanyalarını yenileyen kamu bankaları, aynı içerikli kampanya detaylarını kamuoyuna duyurmuşlardır.