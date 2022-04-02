Kamu bankasından yüksek faiz hamlesi geldi! Tanışma faizli günlük en yüksek mevduat faizi getirisi sunulacak! Tam 1.821 TL faiz kazancı!

Kamu bankaları arasında şu an için en yüksek tanışma faizlerini sunan Vakıfbank ise %17,50 faiz oranı ile dikkat çekiyor. 32 günlük vadede en uygun faiz oranlarını sunan Vakıfbank, 125.000 TL mevduat birikimi için aylık tam 1.821 TL net kazanç sunuyor.