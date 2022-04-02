Kamu bankasından yüksek faiz hamlesi geldi! Tanışma faizli günlük en yüksek mevduat faizi getirisi sunulacak! Tam 1.821 TL faiz kazancı!
Vakıfbank'tan avantajlı faiz oranları ile günlük vadeli mevduat hesap kampanyası duyurusu yapıldı. Kamu bankaları arasında en yüksek oranları ile dikkat çeken Vakıfbank, tanıştığınıza memnun eden kampanya ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere en yüksek mevduat faiz oranları sunulmaya devam ediyor. %17,50 tanışma faizi ile Vakıfbank'ta parasını durduğu yerde değerlendirmek isteyenlere avantajlı oranlar sunulacak. 32 günlük en yüksek faiz oranları belli oluyor! İşte en yüksek faiz getirisi veren bankalar
02.04.2022 11:52 - Son Güncelleme: 02.04.2022 11:52
Kamu bankaları arasında şu an için en yüksek tanışma faizlerini sunan Vakıfbank ise %17,50 faiz oranı ile dikkat çekiyor. 32 günlük vadede en uygun faiz oranlarını sunan Vakıfbank, 125.000 TL mevduat birikimi için aylık tam 1.821 TL net kazanç sunuyor.
Tanışma Faizli Hesap ile TL birikimlerini en yüksek vadede kamu bankası güvencesi ile değerlendirmek isteyenler cazip getiri olanaklarından yararlanabilecekler.