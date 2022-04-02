RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Kamu bankasından yüksek faiz hamlesi geldi! Tanışma faizli günlük en yüksek mevduat faizi getirisi sunulacak! Tam 1.821 TL faiz kazancı!

Kamu bankasından yüksek faiz hamlesi geldi! Tanışma faizli günlük en yüksek mevduat faizi getirisi sunulacak! Tam 1.821 TL faiz kazancı!

Vakıfbank'tan avantajlı faiz oranları ile günlük vadeli mevduat hesap kampanyası duyurusu yapıldı. Kamu bankaları arasında en yüksek oranları ile dikkat çeken Vakıfbank, tanıştığınıza memnun eden kampanya ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere en yüksek mevduat faiz oranları sunulmaya devam ediyor. %17,50 tanışma faizi ile Vakıfbank'ta parasını durduğu yerde değerlendirmek isteyenlere avantajlı oranlar sunulacak. 32 günlük en yüksek faiz oranları belli oluyor! İşte en yüksek faiz getirisi veren bankalar

takvim.com.tr
02.04.2022 11:52 - Son Güncelleme: 02.04.2022 11:52
Kamu bankasından yüksek faiz hamlesi geldi! Tanışma faizli günlük en yüksek mevduat faizi getirisi sunulacak! Tam 1.821 TL faiz kazancı!

Bankaların vadeli mevduat hesaplarında yüksek oranlar dikkat çekmeye başladı. Kur korumalı vadeli mevduat hesaplarının kamu bankaları öncülüğünde sunulmaya başlamasının ardından, Vakıfbank'tan sunulan günlük vadeli mevduat hesabı da yüksek faiz getirisi sunmaya devam ediyor.

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Kamu bankasından yüksek faiz hamlesi geldi! Tanışma faizli günlük en yüksek mevduat faizi getirisi sunulacak! Tam 1.821 TL faiz kazancı!

Vakıfbank Tanışma Faiziyle En Yüksek Faiz Getirisi!

Bankaların vadeli mevduat hesaplarında ayrıcalıklı oranlar sunulmaya devam ediyor. Kısa süre önce yüzde 20'lerin üzerinde çıkan faiz oranlarının ardından bir süredir faiz oranlarında yaşanan düşüş eğilimi de dikkat çekti.

Kamu bankasından yüksek faiz hamlesi geldi! Tanışma faizli günlük en yüksek mevduat faizi getirisi sunulacak! Tam 1.821 TL faiz kazancı!

Kamu bankaları arasında şu an için en yüksek tanışma faizlerini sunan Vakıfbank ise %17,50 faiz oranı ile dikkat çekiyor. 32 günlük vadede en uygun faiz oranlarını sunan Vakıfbank, 125.000 TL mevduat birikimi için aylık tam 1.821 TL net kazanç sunuyor.

Kamu bankasından yüksek faiz hamlesi geldi! Tanışma faizli günlük en yüksek mevduat faizi getirisi sunulacak! Tam 1.821 TL faiz kazancı!

Tanışma Faizli Hesap ile TL birikimlerini en yüksek vadede kamu bankası güvencesi ile değerlendirmek isteyenler cazip getiri olanaklarından yararlanabilecekler.

Kamu bankasından yüksek faiz hamlesi geldi! Tanışma faizli günlük en yüksek mevduat faizi getirisi sunulacak! Tam 1.821 TL faiz kazancı!

Vakıfbank'ın yanı sıra Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren birçok banka tarafından benzer oranlarda ve avantajlarla günlük mevduat kazancı sunulmaya devam ediyor. Vakıfbank mevduat hesabı hızlı başvuru kanalları ile açılabilmektedir.

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