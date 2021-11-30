Gözler oradaydı! Kamu Bankasından yeni finansman duyurusu! Herkesi ev sahibi yapacak faizsiz konut kredisi açıklandı

Ayrıca yüzde 1,29'dan başlayan düşük kar oranları sayesinde, satın almak istediğiniz ev için en uygun konut finansmanı kampanyasından yararlanabilirsiniz. Yeni dönemde ev sahibi olmak isteyen herkesin rahatlıkla tercih edeceği krediye ise yoğun bir ilgi olduğu öğrenildi.

