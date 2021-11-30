Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Kamu Bankasından yeni finansman duyurusu! Herkesi ev sahibi yapacak faizsiz konut kredisi açıklandı

Gözler oradaydı! Kamu Bankasından yeni finansman duyurusu! Herkesi ev sahibi yapacak faizsiz konut kredisi açıklandı

Türkiye'nin önde gelen kamu katılım bankalarından Vakıf Katılım, faizsiz konut kredisi desteği sunuyor. Herkesi ev sahibi yapacak kredi desteği kapsamında vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmalarına destek verilecek. Hayallerindeki eve kavuşmaları için düşük kar payı ve uygun ödeme koşulları ile hizmet sunan Vakıf Katılım, 120 ay vade seçenekleriyle ve faizsiz olarak kredi veriyor. İşte en uygun konut finansmanı detayları&hellip;

takvim.com.tr
30.11.2021 15:34 - Son Güncelleme: 30.11.2021 15:34
Kamu Bankasından yeni finansman duyurusu! Herkesi ev sahibi yapacak faizsiz konut kredisi açıklandı

Vakıf Katılım Konut Kredilerinde Cazip Fırsatlar Sunuyor

Emlak piyasalarında son dönemde yaşanan fiyat artışları birçok kişinin ev alma hayallerini ertelemesine neden oldu. Hayallerini ertelemek istemeyen vatandaşlar ise uygun finansman arayışlarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kamu Bankasından yeni finansman duyurusu! Herkesi ev sahibi yapacak faizsiz konut kredisi açıklandı

TCMB tarafından politika faizlerinin düşürülmesinin ardından kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını güncellemelerinden sonra katılım bankalarından da benzer hamleler gelmeye devam ediyor.

Kamu Bankasından yeni finansman duyurusu! Herkesi ev sahibi yapacak faizsiz konut kredisi açıklandı

Önde gelen katılım bankası Vakıf Katılım tarafından faizsiz ve uygun ödeme seçeneklerine sahip konut kredisi fırsatı sunulmaya devam ediyor.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Kamu Bankasından yeni finansman duyurusu! Herkesi ev sahibi yapacak faizsiz konut kredisi açıklandı

120 ay vade seçenekleri ve satın alınmak istenen evin %80'ine kadar finansman desteği ile hayalini kurduğunuz eve kolayca ulaşabileceksiniz.

Kamu Bankasından yeni finansman duyurusu! Herkesi ev sahibi yapacak faizsiz konut kredisi açıklandı

Ayrıca yüzde 1,29'dan başlayan düşük kar oranları sayesinde, satın almak istediğiniz ev için en uygun konut finansmanı kampanyasından yararlanabilirsiniz. Yeni dönemde ev sahibi olmak isteyen herkesin rahatlıkla tercih edeceği krediye ise yoğun bir ilgi olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA