Kampanyayla fiyatlar yarıya düştü! BİM start verdi! İndirimle 3'er 5'er alınabiliyor! İşte BİM marketleri aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

Kampanyayla fiyatlar yarıya düştü. BİM start verdi. İndirimle 3'er 5'er alınabiliyor. BİM 2022 Mayıs güncel aktüel katalogda yer alan çeşit çeşit ürün bugünden itibaren indirimle raflardaki yerini aldı. Haftanın BİM kataloğunda giyim, züccaciye, elektronik ürün, ev aletleri, spor aletleri, dekoratif ev ürünleri ve daha bir çok ürün indirimli fiyatlarıyla satışa sunuldu. Etiket fiyatlarındaki değişiklikler vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bu noktada BİM yeni aktüel kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte BİM marketleri aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...