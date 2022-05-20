Kampanyayla fiyatlar yarıya düştü! BİM start verdi! İndirimle 3'er 5'er alınabiliyor! İşte BİM marketleri aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM'de bu hafta bisiklet, elektrikli süpürge, makyaj aynası, telefon tutucu çeşitleri, tek ve çift kişilik nevresim setleri, masa örtüsü, şort, terlik, çanta ve gıda ürünlerinde indirime gidildi. BİM yeni kampanyasını duyurdu. Her gün binlerce kişinin alışveriş yaptığı BİM marketleri yeni aktüel ürünler kataloğunu sergilemeye devam ediyor. Vatandaşlar heyecanla zincir marketlerin indirimli ürünlerini beklerken BİM'den müjde geldi! Fiyatlar yarıya kadar çekildi. İşte BİM yeni fiyat listesi...
20.05.2022 21:00 - Son Güncelleme: 20.05.2022 21:02
Kampanyayla fiyatlar yarıya düştü. BİM start verdi. İndirimle 3'er 5'er alınabiliyor. BİM 2022 Mayıs güncel aktüel katalogda yer alan çeşit çeşit ürün bugünden itibaren indirimle raflardaki yerini aldı. Haftanın BİM kataloğunda giyim, züccaciye, elektronik ürün, ev aletleri, spor aletleri, dekoratif ev ürünleri ve daha bir çok ürün indirimli fiyatlarıyla satışa sunuldu. Etiket fiyatlarındaki değişiklikler vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bu noktada BİM yeni aktüel kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte BİM marketleri aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...