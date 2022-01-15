Kahvaltılık ve elektronik ürünlerde fiyatlar düştü! 6,95 TL’den... Hafta sonu indirimleri belli oldu A101, BİM, ŞOK aktüel kataloğunu yayımladı!

A101, BİM ve ŞOK hafta sonu için aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta sonu 3 zincir markette hangi ürünlerde indirim olduğu araştırılıyor. Her hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte yüzbinlerce kişi marketlerin indirimli ürünlerini sorguluyor. Peki bu hafta sonu A101, BİM ve ŞOK'ta hangi ürünler indirime girdi? A101'de Ören Domates Püresi 6,95 TL'ye düştü. Selpak Dev Rulo Kağıt Havlu 2'li de 17,95 TL'den satılıyor. BİM'de ise 6 L Otomatik Kapak Düdüklü Tencere 399, 00 TL, Mikrofiber Yorgan Çift Kişilik 149, 00 TL'den alısını bekliyor. ŞOK'ta da Filinta Erkek Bakım Seti 179,00 TL, Araç İçi Süpürge 99,90 TL'ye kadar düştü. İşte A101, BİM, ŞOK hafta sonu aktüel ürünleri tam liste...