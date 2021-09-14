Kadınlara günlük 110 TL ödeme yapılıyor! 81 ilde başvurular kabul ediliyor! Günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere...

Türkiye'nin İstihdam hamlesinin lider kuruluşu olan Türkiye İş Kurumu görülmemiş projeler ile hem Türkiye ekonomisine, hem de aile bütçelerine katkı sunuyor. Yeni hazırlanan ve 81 ilde uygulanacak proje ev hanımlarını ve anneleri direk kapsıyor. 'İşte Anne Projesi' ile ev kadınları iş olanağı bulacak. Ev kadını işleri arasında İŞKUR'un projeleri ilgi çekiyor. İşsiz anneye maaş fırsatı veren bu işlerden biri de bu proje. İşte detaylar..