Kadınlara günlük 110 TL ödeme yapılıyor! 81 ilde başvurular kabul ediliyor! Günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere...
İşte Anne Projesi İŞKUR tarafından kadınların çalışma hayatında daha aktif katılımını hedeflemektedir. İşte anne projesine katılan bayanlara günlük 110 TL harçlık veriliyor. İŞKUR kişilerin iş deneyimi kazanması amacıyla İşbaşı eğitim uygulaması düzenliyor. Söz hususu programa, 15 yaşını tamamlamış olanlar, kuruma kayıtlı işsiz olanlar, emekli olmayanlar, Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olanlar, programdan önceki üç aylık dönemde programa müracaat yapan işverenin çalışanı olmayanlar, işverenin birinci ya da ikinci dereceden kan hısmı ya da eşi olmayanlar, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olanlar faydalanabiliyor. İş'te Anne Projesi nedir?
Türkiye'nin İstihdam hamlesinin lider kuruluşu olan Türkiye İş Kurumu görülmemiş projeler ile hem Türkiye ekonomisine, hem de aile bütçelerine katkı sunuyor. Yeni hazırlanan ve 81 ilde uygulanacak proje ev hanımlarını ve anneleri direk kapsıyor. 'İşte Anne Projesi' ile ev kadınları iş olanağı bulacak. Ev kadını işleri arasında İŞKUR'un projeleri ilgi çekiyor. İşsiz anneye maaş fırsatı veren bu işlerden biri de bu proje. İşte detaylar..
İŞ'TE ANNE PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İŞKUR'un iki uygulamasından birine katılım sağlamak gerekiyor. Bunlardan biri Meslek Eğitim Kursları öteki İşbaşı Eğitim Program olacak. Her iki uygulamanın bütün detaylarına alttaki bağlantılardan ilaveten ulaşabilirsiniz.İŞKUR, İşte Anne projesi amacıyla bu iki programa katılım şartlarını sağlamak yeterli olacak. Bu programlara katılma şartlarını gerçekleştirenlar proje kapsamı içerisine alınacaklar
MESLEK KURSLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, Yetiştirilecekleri mesleğe ideal özelliklere sahip olmak, İşverenin aradığı özel şartları taşımak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, Emekli olmamak gerekiyor. Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonucunda da istihdam edilmelerine engel halleri bulunmadığı il müdürlüğünce ideal görülen yükseköğretim ve açık öğretimde okuyan öğrenciler de kurslara katılabilirler.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURU ŞARTLARI NELEDİR?
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, İşverenin birinci ya da ikinci dereceden kan hısmı ya da eşi olmamak, Emekli olmamak, Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa müracaat yapan işverenin çalışanı olmamak gerekmektedir.