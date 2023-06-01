Kademeli emeklilik için nihai tablo geldi! EYT 2000 s. sigorta, İHYA, 5000 prim kıskacı! 43, 45 ve 50, 55 yaşında erken emeklilik müjdesi! Çıraklık sigortası...

İşe giriş tarihi 9 Eylül 1999 sonrası 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olanlara yönelik kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapılacağı ileri sürülüyor. Bu kapsamda erken emekliliği kaçıranlar için, kademeli emeklilik sistemi çalışması yapılması bekleniyor. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar...