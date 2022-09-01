Kaçıran daha da alamaz! Son birkaç tane kaldı 25 yaş şartıyla satılacak! Günde 60 TL’ye TOKİ’den 1+1 ve 2+1 daire

Günde 60 TL'ye kim ev alabilmek istemez ki? TOKİ konut satışlarına başladı bile! Günde yalnızca 60 TL ödeyerek TOKİ'nin 1+1 ve 2+1 konutlarından alabilirsiniz! Üstelik bu bağlamda yalnızca 25 yaş şartına makul olmanız yeterli olacak! Toplu Konut İdaresi değişik şehirlerde makul bütçeli konut kampanyalarına imza atmaya devam ediyor! Bilindiği üzere 2022 senesinin sonuna kadar da TOKİ'nin pek çok vatandaşı ev sahibi gerçekleştireceği ifade ediliyor!