Kabul edildiği an paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan 4a, 4b, 4c'liye ödeme! 20 bin TL'ye kadar...

VAKIFBANK'TAN İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!

Vakıfbank'tan yapılan açıklama şöyle;

''Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.

Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.