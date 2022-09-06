Kabul edildiği an paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan 4a, 4b, 4c'liye ödeme! 20 bin TL'ye kadar...
Paraya ihtiyacı olan vatandaşlar dönem dönem bankaların yolunu tutuyor. Bu noktada bankalar da uygun faiz oranlarıyla müşterilerine ihtiyaç kredisi veriyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank Eylül ayında çalışan ve emekli müşterileri için ihtiyaç kredisi başvurularını açtı. 20, 50 bin TL ve üzere ikredi çekmek isteyenler başvuru şartlarını sağladığı an ödemesine kavuşabiliyor. 4a, 4b, 4c'liye müjde! İşte Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi detayları...
Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank harekete geçti. 3 bankadan kredi çekmek isteyenler dikkat! İhtiyaç kredisi her bankaya göre farklılık gösteriyor. Halkbank, maaşını bankadan alanlara, müşteri olmayanlara ayrı ayrı ihtiyaç kredisi veriyor. Kamu ve özel sektör çalışanları, emekliler herkes ihtiyaç kredisi alabiliyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan 4a, 4b, 4c'liye jest! Kabul edildiği an paralar hesaplara yatıyor! 'Bana çıkmaz' demeyin! 20 bin TL, 25 bin TL, 50 bin TL kredi çekebilirsiniz. İşte Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kampanyaları...
VAKIFBANK'TAN İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!
Vakıfbank'tan yapılan açıklama şöyle;
''Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.
Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.