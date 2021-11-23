Kabine’den emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı! Düşük maaş kalmayacak! 2022 asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge ise...

Siyasiler tarafından çok sık gündeme getirilen meselelerden biri haline gelen emekli maaşı oranları yeni bir düzenlemenin gelmesi durumunda en düşük, asgari ücret seviyesinde olacak. Yeni yıldan itibaren 3 bin 500 TL seviyelerine çekilmesi beklenen asgari ücret ise merak edilen bir diğer konu olarak gündemde tartışma yaratamaya devam ediyor.