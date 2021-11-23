Kabine'den emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı! Düşük maaş kalmayacak! 2022 asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge ise...
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni zam oranlarında. Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarla ortaya çıkan bir gelişme emeklilerin yüzünü güldürmeyi başardı. En düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğine ilişkin çalışmaların gündeme gelmesinin ardından en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ise merak edilmeye başladı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gündemde ilk sıralarda yer alan 2022 asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konularında da çalışmalarına devam ediyor. İşte en düşük emekli maaş oranları…
En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücret Seviyesine Mi Geliyor?
Türkiye gündeminin temel konuları arasında yer alan asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konuları hakkında hükümetin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz gün bir araya gelen Kabine'nin de gündemine taşınan söz konusu meselelerde ne tür yeni adımların atılacağı ise merakla bekleniyor. Günün en çok öne çıkan başlığı ise emekli maaşlarına ilişkin seyyanen gelecek zamlar oldu.
Siyasiler tarafından çok sık gündeme getirilen meselelerden biri haline gelen emekli maaşı oranları yeni bir düzenlemenin gelmesi durumunda en düşük, asgari ücret seviyesinde olacak. Yeni yıldan itibaren 3 bin 500 TL seviyelerine çekilmesi beklenen asgari ücret ise merak edilen bir diğer konu olarak gündemde tartışma yaratamaya devam ediyor.
Kabine'nin Gündeminde Değerlendirildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülke gündeminde ilk sıralarda yer alan üç düzenleme hakkında çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine, toplantı gündeminde de söz konusu meseleleri ele aldı. Ana gündem maddesi 2022 yılı asgari ücret oranları olurken, 3600 ek gösterge ve en düşük emekli maaşlarına ilişkin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığı ifade edildi.
3600 ek gösterge meselesinde ise özellikle denge sorununun aşılması için çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi. Düzenleme sonrasında lise ve üniversite mezunları için en alt seviyedeki memurla, üst yönetici kadrolarında yer alan kişilerin aynı maaşları alması gibi bir sorun yaşanacak. Hükümetin ise bu sorunun da önüne geçmek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
2022 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?
Milyonlarca asgari ücretlinin ilgiyle takip ettiği 2022 asgari ücret görüşmelerine Aralık ayında başlanacak. Ancak şimdiden birçok tartışma dikkat çekiyor.
Asgari ücretin tahmin edilen seviyede olması halinde hükümetin en düşük emekli maaşını da asgari ücretin altında kalmasını önleyeceğine ilişkin çalışma neticesinde en düşük emekli maaşı böylece 3 bin 500 TL seviyesine kadar çıkabilecek.