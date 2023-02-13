Jandarma Promosyon Ödeme Tarihleri 2023! Şubat ayı JGK promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? 30 BİN TL ÖDEME...
Jandarma promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Jandarmaların gözü kulağı promosyon anlaşmasına çevrildi. Kamu kurumları ile bankalar arasında promosyon sözleşmeleri güncellenirken, Jandarma subay ve astsubayların promosyon alıp almayacağı merak edildi. TSK personeli sonrası jandarma personeli de promosyon haberi bekliyor. Peki, Şubat ayı JGK promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
13.02.2023 21:02 - Son Güncelleme: 13.02.2023 21:02
JANDARMA PROMOSYON ALACAK MI?
MSB bünyesinde bulunan TSK personeline 26 bin TL promosyon verilmiş, açıklamada ise "Maaş/ücret ödemelerine ilişkin bankacılık hizmetleri ve personele ödenecek promosyona ilişkin olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile 1 Ocak 2023 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanmak üzere protokol imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, TSK personeline 3 yıl için tek seferde 26 bin lira toplu promosyon tutarının Ocak 2023'te yatırılması kararlaştırılmıştı." ifadelerini paylaşmıştı.