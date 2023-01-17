Jandarma promosyon anlaşması son dakika! 2023 JGK promosyon verilecek mi, ne zaman? ZAMLI Jandarma maaşı ne kadar, kaç TL?

JANDARMA PROMOSYON ANLAŞMASI VE ZAMLI MAAŞ SON DAKİKA HABERLERİ! 2023 yılında memur ve emekliye yüzde 30 zam yapıldı. Zamla birlikte jandarma maaşları da değişti. Bir yandan zamlı maaşlar bir yandan da promosyon ödenecek mi konuya ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki ZAMLI Jandarma maaşı ne kadar, kaç TL? 2023 JGK promosyon verilecek mi, ne zaman?