Jandarma promosyon anlaşması son dakika! 2023 JGK promosyon verilecek mi, ne zaman? ZAMLI Jandarma maaşı ne kadar, kaç TL?
Zamlı jandarma maaşı ve promosyon anlaşmasında son durum araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı, EGM ve TSK açıklamalarının ardından JGK promosyon verilecek mi sorusu gündeme geldi. Bu noktada ise son durum ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki 2023 JGK promosyon verilecek mi, ne zaman? ZAMLI Jandarma maaşı ne kadar, kaç TL? İşte Jandarma promosyon anlaşması son dakika haberleri...
JANDARMA PROMOSYON ANLAŞMASI VE ZAMLI MAAŞ SON DAKİKA HABERLERİ! 2023 yılında memur ve emekliye yüzde 30 zam yapıldı. Zamla birlikte jandarma maaşları da değişti. Bir yandan zamlı maaşlar bir yandan da promosyon ödenecek mi konuya ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki ZAMLI Jandarma maaşı ne kadar, kaç TL? 2023 JGK promosyon verilecek mi, ne zaman?
JANDARMA (JGK) PROMOSYON VAR MI, VERİLECEK Mİ?
Öncelikle şunu belirtelim ki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli bu promosyondan faydalanabilecek ancak Jandarma promosyonu için henüz alınmış bir karar bulunmuyor.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre jandarma personeline 30 bin TL promosyon verilmesi söz konusu olabilir.
JANDARMA PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?
Polise promosyon pazarlığı devam ederken yeni bir talep de jandarma tarafından geldi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarmanın 2023 yılındaki promosyon için 3 aylık peşin promosyon taleplerinin olduğu öğrenildi.