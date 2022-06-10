İsteyene yüzde 0,88 faizli ev yenileme kredisi, isteyene 0,99 faizli yeni konut alma kredisi! Vakıfbank konut kredisi şartları 2022
Ülkemizin kamu bankalarından biri olarak hizmet veren ve her devre ilerlettiği avantajlı kampanyalar yardımıyla müşteri miktarını arttırmayı başaran Vakıfbank, kendi konutunun sahibi olmak isteyenlere ve sahip olunan konutunu güncellemek isteyenlere, iki değişik başlık altında düşük faizli konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte kamu bankası doğrultusundan başvurulara açılan konut kredisi hizmetlerinin ayrıntıları
Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerinin hızlanarak devam ediyor olması, geçen yılın sonu itibari ile başlamış olan emlak zamlarının geri alınmasına dair beslenen umutların suya düşmesine sebep oldu. Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen ani değişiklikler ışığında günden güne pahalılaşan sıfır ve ikinci el konutlar, vatandaşları büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak amacıyla birikim yapmış fakat çoğalan konut fiyatları karşısında eli kolu bağlanmış vatandaşlar, bankaların konut kredisi kampanyalarını incelemeye başladılar. Tam da bu noktada döneme giren kamu bankası Vakıfbank hem evini güncellemek isteyenlere hem de ilk kez kendi konutunu alacak olanlara, iki değişik başlık altında konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, alakalı kredi hizmetlerine dair bilinmesi gereken bütün ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.
Vakıfbank'tan Ev Yenileme Kredisi!
Vakıfbank Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da desteği ile birlikte Kentsel Dönüşüm Kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.
İlk Evini Alacak Olanlara Vakıfbank'tan Düşük Faizli Kredi Hizmeti!
Vakıfbank, 9 Mayıs tarihinde düzenlenen kabine toplantısından çıkan müjdeli kararlardan birisi olan İlk Evim Konut Kredisi için başvuruları kabul etmeye başladı.