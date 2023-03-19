İşte 2023 yılı Temmuz'dan itibaren alacağınız maaş! SSK-SGK ve Bağkur'dan emekli olanlar dikkat!
Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışlar, enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alacakken, memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da alacaklar.
19.03.2023 11:39 - Son Güncelleme: 19.03.2023 11:40
Temmuz ayı yaklaşırken, emekliler ve memurların maaş zammı hesaplamaları merak konusu oldu. Şimdiye kadar oluşan enflasyon farkıyla %10'luk bir artış belirlendi ve yeni oranlar hesaplandı. Bu yazımızda, Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağına dair tüm detayları sizler için derledik.