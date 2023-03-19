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Haberler Ekonomi İşte 2023 yılı Temmuz'dan itibaren alacağınız maaş! SSK-SGK ve Bağkur'dan emekli olanlar dikkat!

İşte 2023 yılı Temmuz'dan itibaren alacağınız maaş! SSK-SGK ve Bağkur'dan emekli olanlar dikkat!

Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışlar, enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alacakken, memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da alacaklar.

takvim.com.tr
19.03.2023 11:39 - Son Güncelleme: 19.03.2023 11:40
SSK-SGK ve Bağkur’dan emekli olanlar dikkat! İşte 2023 yılı Temmuz’dan itibaren alacağınız maaş

Temmuz ayı yaklaşırken, emekliler ve memurların maaş zammı hesaplamaları merak konusu oldu. Şimdiye kadar oluşan enflasyon farkıyla %10'luk bir artış belirlendi ve yeni oranlar hesaplandı. Bu yazımızda, Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağına dair tüm detayları sizler için derledik.

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SSK-SGK ve Bağkur’dan emekli olanlar dikkat! İşte 2023 yılı Temmuz’dan itibaren alacağınız maaş

Taban maaş artışları nasıl hesaplanıyor?

Taban maaş artışları hesaplanırken öncelikle emeklinin maaşına enflasyon zammı ekleniyor. Bu oran sonrası ortaya çıkan rakam belirlenen taban maaştan küçük kalırsa, seyyanen artış ile tamamlanıyor.

SSK-SGK ve Bağkur’dan emekli olanlar dikkat! İşte 2023 yılı Temmuz’dan itibaren alacağınız maaş

Ocak ayında da uygulama böyle yapılmıştı ve oransal artış sonrası 5.500 TL'nin altında kalan rakamlar seyyanen artışla 5.500 TL'ye tamamlanmıştı.

SSK-SGK ve Bağkur’dan emekli olanlar dikkat! İşte 2023 yılı Temmuz’dan itibaren alacağınız maaş

Dul ve yetim maaşları nasıl hesaplanıyor?

Dul ve yetim maaşlarında ise hisse oranında maaş verildiği için tamamlama da buna göre yapılıyor.

SSK-SGK ve Bağkur’dan emekli olanlar dikkat! İşte 2023 yılı Temmuz’dan itibaren alacağınız maaş

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti.

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