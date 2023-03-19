İşte 2023 yılı Temmuz'dan itibaren alacağınız maaş! SSK-SGK ve Bağkur'dan emekli olanlar dikkat!

Temmuz ayı yaklaşırken, emekliler ve memurların maaş zammı hesaplamaları merak konusu oldu. Şimdiye kadar oluşan enflasyon farkıyla %10'luk bir artış belirlendi ve yeni oranlar hesaplandı. Bu yazımızda, Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağına dair tüm detayları sizler için derledik.