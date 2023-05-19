THY Emlak Konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? İstanbul Arnavutköy THY Emlak Konut projesi BAŞVURU EKRANI: emlakkonut.com.tr!
İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya hayata geçiriliyor. Emlak Konut ile Türk Hava Yolları, Arnavutköy'de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde yeni bir proje için hazırlık yapıyor. Başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak. Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura ile satışa sunuluyor. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden alınacak. Peki THY Emlak Konut projesi ne zaman başlıyor? THY Emlak Konut projesine kimler başvurubilir, şartları neler?
THY Emlak Konut projesi ne zaman başlıyor, şartları neler, kimler başvurabilir soruları son dakika açıklaması sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Megakent İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenlere müjde az evvel geldi. 7500 lira taksitle ev sahibi olma imkanı doğdu! Projede gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam Konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. İşte proje hakkında tüm merak edilenler.
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "ilk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyaları sona erdi. Bu kez de İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla fırsatlarla dolu yeni bir kampanya başladı.
Emlak Konut ile Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı'na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy'de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde, İstanbulda evi olmayanlar için yeni bir projeyi hayata geçiriyor.
İSTANBUL'DA İKAMET EDEN VE İLK EVİNİ ALACAKLAR MÜRACAAT EDEBİLECEK
Sosyal Konut Projesi kapsamında , kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak. Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.
YÜZDE 20 PEŞİNAT, 120 AY VADE VE UYGUN ÖDEME KOŞULLARI İLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI SUNUYOR
İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.