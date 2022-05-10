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Haberler Ekonomi İşsiz vatandaşların dikkatine: İşsiz olan vatandaşlara 4.000 TL'ye yakın maaş müjdesi verildi! İlaç gibi geldi! Almak için...

İşsiz vatandaşların dikkatine: İşsiz olan vatandaşlara 4.000 TL'ye yakın maaş müjdesi verildi! İlaç gibi geldi! Almak için...

Yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra işsizlik maaşlarını tekrar hesaplayan Türkiye İş Kurumu, ilgili şartları sağlayan ve geliri olmayan vatandaşlara 3 bin 972 TL'ye kadar maaş bağlanacağını bildirdi.

takvim.com.tr
10.05.2022 09:10 - Son Güncelleme: 10.05.2022 09:10
İşsiz vatandaşların dikkatine: İşsiz olan vatandaşlara 4.000 TL’ye yakın maaş müjdesi verildi! İlaç gibi geldi! Almak için...

Ülke sınırları içerisinde ki vatandaşlar için geliştirmiş olduğu projeler ve bünyesinde yayınlamış olduğu iş ilanları ile dikkat çeken Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de vatandaşların yararına hizmetler geliştirmeye devam ediyor.

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İşsiz vatandaşların dikkatine: İşsiz olan vatandaşlara 4.000 TL’ye yakın maaş müjdesi verildi! İlaç gibi geldi! Almak için...

İşsizlik Maaşı Nedir, Kimlere Verilir?

İşsizlik maaşı, Türkiye İş Kurumu'nun işsiz vatandaşlar için geliştirmiş olduğu nakit hizmetlerinden biridir.

İşsiz vatandaşların dikkatine: İşsiz olan vatandaşlara 4.000 TL’ye yakın maaş müjdesi verildi! İlaç gibi geldi! Almak için...

Bu hizmet, son 4 aydır kesintisiz çalışan ve son 3 yılda da toplamda 600 günlük sigortalı olma süresine sahip olan, işten çıkarılmış vatandaşlara sunulmaktadır.

İşsiz vatandaşların dikkatine: İşsiz olan vatandaşlara 4.000 TL’ye yakın maaş müjdesi verildi! İlaç gibi geldi! Almak için...

İşsizlik Maaşı Ne Kadar 2022?

Türkiye İş Kurumu'nun işsiz olan vatandaşlar için geliştirmiş olduğu hizmetlerden olan işsizlik maaşı, her yıl asgari ücret tutarına göre güncellenen tutarlar ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır.

İşsiz vatandaşların dikkatine: İşsiz olan vatandaşlara 4.000 TL’ye yakın maaş müjdesi verildi! İlaç gibi geldi! Almak için...

2022 yılının başında yüzde 50,5 oranında zamlanan asgari ücretten sonra yeni dönemin işsizlik maaşı tutarları şu şekilde hesaplanmıştır:

  • Son 4 ayda aylık kazancı asgari ücret olanlara: 1.986,41 TL
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