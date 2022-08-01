İşsiz vatandaşların dikkatine: 120 gün ara vermeden çalışıp işten çıkarılmış olanlara 3 bin 972 TL maaş veriliyor!
Ülke sınırları içinde yaşayan vatandaşlar bağlamında geliştirmiş bulunduğu projeler ve içeriğinde yayınlamış bulunduğu iş ilanları ile ilgi çeken Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de kişilerin yararına hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra işsizlik maaşlarını yine hesaplayan Türkiye İş Kurumu, alakalı şartları gerçekleştiren ve geliri olmayan vatandaşlara 3 bin 972 TL'ye kadar maaş bağlanacağını bildirdi.
01.08.2022 13:15 - Son Güncelleme: 01.08.2022 13:15
İşsizlik maaşı, Türkiye İş Kurumu'nun işsiz vatandaşlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu nakit hizmetlerinden biridir. Bu hizmet, son 4 aydır kesintisiz çalışan ve son 3 senede da toplamda 600 günlük sigortalı olma süresine sahip olan, işten çıkarılmış vatandaşlara sunulmaktadır.