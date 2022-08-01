İşsiz vatandaşların dikkatine: 120 gün ara vermeden çalışıp işten çıkarılmış olanlara 3 bin 972 TL maaş veriliyor!

İşsizlik Maaşı Ne Kadar 2022?

Türkiye İş Kurumu'nun işsiz olan vatandaşlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu hizmetlerden olan işsizlik maaşı, her sene asgari ücret tutarına göre güncellenen tutarlar ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır.