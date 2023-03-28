İşsiz olan kalmayacak! İŞKUR ilanlarıyla bekçi, garson, güvenlik ve büro memuru alımı yapılıyor! 2023 Mart ayı binlerce vasıflı-vasıfsız en az ilkokul mezunu...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), her ay binlerce vatandaşa iş fırsatları sunarken aynı zamanda yeni ilanlarla istihdam sağlıyor. Mart ayında da yüzlerce vasıflı-vasıfsız iş ilanı açıklandı. İşletmeler ve kurumlar, İŞKUR üzerinden acil işçi alımları yapacaklar. Bekçi, garson, güvenlik ve büro memuru gibi farklı branşlarda görevlendirmek üzere personel alımı ilanları yayımlandı.
İş arayışı içinde olan vatandaşlar, İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan ilanlara başvurarak kendi sektörlerinde iş bulma fırsatı elde ediyorlar. İşletmeler ve kurumlar, İŞKUR üzerinden personel alımları gerçekleştiriyorlar. Bu sayede, işletmeler istedikleri alanda nitelikli ve vasıflı elemanlara kolayca ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda, iş arayan vatandaşlar da farklı sektörlerde iş bulma fırsatlarına sahip oluyorlar.
İŞKUR Güncel İş İlanları
İŞKUR, iş arayanlara ücretsiz iş arama hizmeti sunan ve işverenlere de personel temin eden bir kurumdur. İŞKUR, çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanları yayımlamaktadır. Bu ilanlar, İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli aralıklarla güncellenmektedir. İş arayanlar, İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan güncel iş ilanlarını görüntüleyebilir ve başvuruda bulunabilirler. Bu yazıda, İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan güncel iş ilanları hakkında bilgi verilecektir.
İŞKUR'un Resmi Sitesinde Yayımlanan İş İlanları
İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan iş ilanları, çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alımı yapacak olan işverenler tarafından hazırlanmaktadır. Bu ilanlar, İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında güncellenmektedir.
İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İlanları Görüntüleme
İş arayanlar, İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan güncel iş ilanlarını görüntüleyebilirler. İlanları görüntülemek için İŞKUR'un resmi sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye giriş yaptıktan sonra, "İş Arayan" bölümüne tıklamanız ve "İş İlanları" seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Daha sonra, "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları yazarak güncel ilanları görebilirsiniz.
Başvuru Yapma
İş arayanlar, İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan güncel iş ilanlarına başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunmak için, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.