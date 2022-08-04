İslam Memiş'ten son dakika kritik altın yorumu! ''Çarşı ve pazarın karışacağı bir ay olacak'' diyerek uyardı! Gram altında 950-1000 lira...
İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu geldi. Altın, dolar ve kripto parada hareketlilik devam ediyor. 4 Ağustos 2022 itibariyle gram altının alış fiyatı 1.020,84, satış fiyatı ise 1.021,02 olarak kaydedildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarih vererek 'Çarşı pazar karışacak' dedi. Altın için çarpıcı uyarılar yapan Memiş, ''Eylül ayında gıda kıtlığını konuşacağımız bir döneme gireceğiz. Temmuz ve ağustos tatil aylarını güzel değerlendirin, dinlenin, bant aralıkları dışında gelişme beklemeyin. Dolarda 17-18 lira, gram altında 950-1000 lira. Ons altında 1680-1780, gümüş gramda 11-12 lira aralığı.'' dedi. İşte Memiş'in açıklamalarının tamamı...
04.08.2022 09:56 - Son Güncelleme: 04.08.2022 09:56
Piyasa kahini İslam Memiş kritik altın, dolar ve kripto para yorumunda bulundu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle altında son durum merak ediliyor. Altında yukarı yönlü ilerleyiş başladı. Saat 09:45 itibariyle cumhuriyet altını 6.676,00, çeyrek altın 1.674,00, yarım altın 3.338,00, gram altın ise 1.021,34 olarak kaydedildi. Düne göre yükseliş gösteren altının geleceğini açıklayan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ''Elinde altın ve gümüş olanlar sakın ola ki, buradan satarım, düşükten yerine koyarım diye hayal içinde olmamalı.'' diye konuştu. İşte güncel altın fiyatları ve Memiş'in gündem olan o açıklamaları...