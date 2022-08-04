İslam Memiş’ten son dakika kritik altın yorumu! ’’Çarşı ve pazarın karışacağı bir ay olacak’’ diyerek uyardı! Gram altında 950-1000 lira...

Piyasa kahini İslam Memiş kritik altın, dolar ve kripto para yorumunda bulundu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle altında son durum merak ediliyor. Altında yukarı yönlü ilerleyiş başladı. Saat 09:45 itibariyle cumhuriyet altını 6.676,00, çeyrek altın 1.674,00, yarım altın 3.338,00, gram altın ise 1.021,34 olarak kaydedildi. Düne göre yükseliş gösteren altının geleceğini açıklayan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ''Elinde altın ve gümüş olanlar sakın ola ki, buradan satarım, düşükten yerine koyarım diye hayal içinde olmamalı.'' diye konuştu. İşte güncel altın fiyatları ve Memiş'in gündem olan o açıklamaları...