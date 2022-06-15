İslam Memiş'ten son dakika dengeleri sarsacak ALTIN DOLAR yorumu! 'Gram altının 950 lira altına inmesi...' FED faiz kararı ile düşecek! Almayan bin pişman...
FED faiz kararının gündemde olmasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketli anlar yaşanırken özellikle iniş çıkış görülmesi fiyatların hangi seyirde ilerleyeceğine dair gizemini koruyor. Ekonomi uzmanları altın fiyatlarındaki detayları değerlendirdi. Bu kapsamda Agresif düşüş ve yükselişler olacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bilindiği üzere çeşitli yatırım araçları ön plana çıkıyor. Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken piyasaların FED faiz kararı ile birlikte alış satış fiyatlarında hareketlilik görüldü. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili, ''Ciddi bir belirsizlik hakim Fed faiz artırımı ile enflasyonu düşüremediğinin farkında. 75 baz puan piyasaların dengesini bozabilir'' dedi. Peki, FED faiz kararı ile altın yükseldi mi, düştü mü? İşte merak edilenler!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son dönemde agresif düşüş ve yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatlarını ele aldı. Memiş, "FED faiz kararı sonrası altın yükselir mi, düşer mi" sorusunu yanıtladı. Altın fiyatlarının bilerek baskılandığını belirten İslam Memiş, "Ciddi bir belirsizlik hakim Fed faiz artırımı ile enflasyonu düşüremediğinin farkında. Elinde dolar olan riski dağıtmak için düşük emtia ve parite fırsatını değerlendirsin." uyarısında bulundu. Peki, gram altın, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi? İşte merak edilenler ve İslam Memiş son dakika altın yorumları!
Peki Fed'in faiz kararı ne olur? Altın ve dolar nasıl etkilenir? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed'in faiz kararı öncesi önemli uyarılarda bulundu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, altın fiyatlarının bilerek baskılandığını belirten İslam Memiş, "Ciddi bir belirsizlik hakim Fed faiz artırımı ile enflasyonu düşüremediğinin farkında. Elinde dolar olan riski dağıtmak için düşük emtia ve parite fırsatını değerlendirsin." uyarısında bulundu.
Gram altının göreceği pik seviyeyi de açıklayan Memiş, bekleme tavsiyesinde bulundu. İşte İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamaları...