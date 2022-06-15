İslam Memiş’ten son dakika dengeleri sarsacak ALTIN DOLAR yorumu! ’Gram altının 950 lira altına inmesi...’ FED faiz kararı ile düşecek! Almayan bin pişman...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son dönemde agresif düşüş ve yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatlarını ele aldı. Memiş, "FED faiz kararı sonrası altın yükselir mi, düşer mi" sorusunu yanıtladı. Altın fiyatlarının bilerek baskılandığını belirten İslam Memiş, "Ciddi bir belirsizlik hakim Fed faiz artırımı ile enflasyonu düşüremediğinin farkında. Elinde dolar olan riski dağıtmak için düşük emtia ve parite fırsatını değerlendirsin." uyarısında bulundu. Peki, gram altın, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi? İşte merak edilenler ve İslam Memiş son dakika altın yorumları!