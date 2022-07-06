İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu! Güzergahı değişti, etraf harp alanı! Gram altında seviye 950 TL... Altın alınır mı, satılır mı? Mümkün mertebe...

'Yastık altı yatırımı' olarak tarif edilen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara çevrildi. Son gelişmeler ışığında analistler ve uzmanlar, fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı. Bu yorumlar, altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından heyecanla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi. İşte TEMMUZ AYI güncel altın yorumları!