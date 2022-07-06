İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu! Güzergahı değişti, etraf harp alanı! Gram altında seviye 950 TL... Altın alınır mı, satılır mı? Mümkün mertebe...
Altın fiyatlarının çizdiği grafik yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. 1 aylık periyotta düşüşlü ve inişli seyriyle yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altın fiyatlarının ne yöne gideceği merak uyandırıyor. Uzman isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Fiyatların son haftalarda baş döndürmesinin ardından uzmanlar tarafından yapılan yorumlar büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından sürekli okunuyor. Altın tahminleriyle bilinen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, euro, altın, brent petrol ve borsa için önemli açıklamalarda bulundu. İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumu!
'Yastık altı yatırımı' olarak tarif edilen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara çevrildi. Son gelişmeler ışığında analistler ve uzmanlar, fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı. Bu yorumlar, altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından heyecanla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi. İşte TEMMUZ AYI güncel altın yorumları!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten özellikle gram altın ve gümüş için uyarılar geldi. Memiş, kendi Youtube kanalında yayınladığı "Altın ve gümüş için bu fırsatları kaçırmayın" başlıklı videoda değerlendirmelerde bulundu.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş, şöyle konuştu:
"Borsa tarafında ucuz hisse senetleri olduğunu, yaz aylarında yukarı yönlü hareketler olacağını tahmin ediyorum. Rakamsal değerler bana uygun olduğunu gösteriyor.
'16-17 BANT ARALIĞINDA DALGALANIR'
BDDK kararı sonrası dolar 16.02'yi test edip dar bant aralığına sıkıştı. Yukarıda 16.75 seviyesini direnç seviyesi olarak belirledi. Önümüzdeki iki ay boyunca, dolar TL kuru 16-17 bant aralığında dalgalanır.
Bir bakarsınız geri çekilir bir bakarsınız yukarı ataklar gerçekleşir. Sizin ekranda gördüğünüz dolar kuru, euro, sterlin ya da diğer para birimlerinin gerçek değerini yansıtmıyor.