İslam Memiş'ten seçim uyarısı! Altın, dolar, gümüş, kripto tüm paritelerde barut patlayacak! Fitil ateşlendi! "1 hafta içinde bunu sakın yapmayın..."

İHMAL ETMEYİN

"Agresif girişler yaşanabilir. Elinde dolar ve altın bulunduranlar gümüşü ihmal etmemeli. Oldukça ucuz bir fiyatlamadan geçmekte, bir haftalık süreçte hızlı atak yaparsa şaşırmayın. Gram gümüş 14.42. Bu fiyat için ucuz olduğunu ifade ettik. Altının bu kadar yükselmesine rağmen, altın gümüşsüz yükseldi. Bu da sağlıksız bir yükseliş. Gümüşün bu kadar geride, düşük kalması, fiyatlamalar diyor ki, 'beni al'. Seninle konuşuyor fiyat. Ben eğer bir şey satın alacaksam, geride kalmış olan, değeri düşük ne varsa onu satın alırım düşüncesiyle gümüş tarafını önemsiyorum. Hem ons hem gram bazında bedava. Belki yarın da görebiliriz agresif yükselişler dikkat edin."