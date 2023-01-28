İslam Memiş'ten seçim uyarısı! Altın, dolar, gümüş, kripto tüm paritelerde barut patlayacak! Fitil ateşlendi! "1 hafta içinde bunu sakın yapmayın..."
İslam Memiş, altın, dolar ve gümüş konusunda vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Gram altının 1200 liraya dayanmasından Memiş'ten borçlananlara uyarı geldi. Seçim öncesi altın, dolar, gümüş, kripto hakkında açıklamalar peş peşe geldi. Hazırlıklarınızı tamamlayın. İşte güncel altın fiyatları ve tüm merak edilenler...
İslam Memiş, gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş için beklentilerini paylaştı. "Emtia fiyatlarındaki yükselişler devam edecek mi, borsadaki satışlar devam eder mi, kripto para yatırımcıları ne yapmalı, seçim süreci piyasaları nasıl etkiler?' sorularına cevap veren Memiş'ten peş peşe uyarı geldi. İşte İslam Memiş altın yorumu ve tüm detaylar...
"ALTIN ALACAKLAR KENARDA BEKLESİN "
"Altının onsu 1900-1950 bant aralığına sıkıştı. Bant aralığı yüksek. 1940'a kadar yükseldi, 1932 dolar seviyesinde. Benim nazarımda yüksek, alım seviyelerimizi gram altın yatırımcıları biliyor. Ne zamanki altın onsu 1850-60 dolar seviyesinde, karşındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa, buradan gram altına giriş yapacağız. Şubat ayı 15'ine kadar bu süreci devam edeceğiz. Bu öngörüm hala geçerli. Mutlaka bir düzeltme yapması gerekiyor, en az 100 dolar, alım yapmak isteyenler kenarda bekleyebilir. Dolarla alım yapacak olanlar da kenarsa sakince beklemeli."
"GÜMÜŞTE YÜKSEK SEVİYELER GÖRÜLEBİLİR"
Gümüş onsunda geri çekilmenin mümkün olacağını ifade etmiştim. Altın gümüş rasyosu 82 seviyesine kadar yükseldi. Altın ve gümüş almak isteyene fırsat uyarım vardı. Dolarla gümüşün onsu için fırsat bekleyenler, buyur gümüş bedeva dedim. Şu anda altın gümüş rasyosu 80-82 dolar aralığında gelip gitti. Bu hafta rasyonun yükselmesinden dolayı, sanal fonlarda gümüş girişinde rekorlar kırıldı. Gümüşün düşmesiyle birlikte gümüş fonlarına müthiş bir giriş oldu. Gümüş fonlarına girişin hızlanması bir haftalık süreçte gümüş onsunda 25-26 dolar seviyelerini görebiliriz.
İHMAL ETMEYİN
"Agresif girişler yaşanabilir. Elinde dolar ve altın bulunduranlar gümüşü ihmal etmemeli. Oldukça ucuz bir fiyatlamadan geçmekte, bir haftalık süreçte hızlı atak yaparsa şaşırmayın. Gram gümüş 14.42. Bu fiyat için ucuz olduğunu ifade ettik. Altının bu kadar yükselmesine rağmen, altın gümüşsüz yükseldi. Bu da sağlıksız bir yükseliş. Gümüşün bu kadar geride, düşük kalması, fiyatlamalar diyor ki, 'beni al'. Seninle konuşuyor fiyat. Ben eğer bir şey satın alacaksam, geride kalmış olan, değeri düşük ne varsa onu satın alırım düşüncesiyle gümüş tarafını önemsiyorum. Hem ons hem gram bazında bedava. Belki yarın da görebiliriz agresif yükselişler dikkat edin."
2 HAFTALIK GERİLEME OLABİLİR
Gram altında 2 haftalık bir gerileme yaşanacağını söyleyen İslam Memiş, Haziran ayı için görülecek rakamları verdi. Doların her fırsatta yatırım aracı olmadığını ifade eden Memiş, altının güvenli liman olduğunun altını çizdi.