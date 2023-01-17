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İslam Memiş'ten her şeyi değiştirecek altın açıklaması geldi! Mart ve Nisan aylarında... Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

2023 senesine süratli bir giriş yapan altın fiyatları hakkında bir son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatları ile ilgili açıklamalar yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Bunu sakın yapmayın" diyerek uyarıda bulundu. Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.

takvim.com.tr
17.01.2023 16:57 - Son Güncelleme: 17.01.2023 16:57
İslam Memiş’ten her şeyi değiştirecek altın açıklaması geldi! Mart ve Nisan aylarında... Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Katıldığı bir televizyon programında 2023 senesinde altın fiyatları ön görülerini değerlendiren finans pazarları eksperi İslam Memiş, gram altında kademeli olarak beklediği yeni zirveleri belirtti. Kısa vadede bir geri çekilmeden de bahseden Memiş, "Alım fırsatını kaçırmayın" dedi.

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İslam Memiş’ten her şeyi değiştirecek altın açıklaması geldi! Mart ve Nisan aylarında... Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde;

"Ekran fiyatlarında 1137 lira olan gram altın 1151 lira Kapalıçarşı'da. Yıla hızlı bir yükselişle başladı, her geçen gün rekor tazeliyor. Ons altın yükseliyor.

İslam Memiş’ten her şeyi değiştirecek altın açıklaması geldi! Mart ve Nisan aylarında... Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Resesyon riski, IMF uyarıları önemli oldu. 2022'de baskı altında kalmıştı altın fiyatları ancak 2023'te ciddi bir beklenti var bu da merkez bankalarının altın alımını artırdı.

İslam Memiş’ten her şeyi değiştirecek altın açıklaması geldi! Mart ve Nisan aylarında... Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Fiziki tarafta da sadece dolar kurundan destek almıştı. 2022'de yüzde 43 değer kazanan gram altının 2023'te yüzde 60'tan fazla getiri sağlayabileceğini tahmin ediyoruz.

İslam Memiş’ten her şeyi değiştirecek altın açıklaması geldi! Mart ve Nisan aylarında... Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Acele Eden Yanar

1100 seviyesine kadar kısa vadede bir geri çekilme olabilir. Önümüzdeki haftalarda olabilir. Ancak ekranlarda belki daha alt rakamlar da görebiliriz ama vatandaş 1100'ün altında alması zorlaşıyor.

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