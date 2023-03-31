İslam Memiş'ten hem gümüş hem altın fiyatları için 3 ay uyarısı! Yaz aylarını mutlaka bekleyin dedi ve uyardı! 1.233 TL'lik kısa süreli rallinin ardından...
İslam Memiş piyasalarda gram altın için beklediği rekoru yaşanan son gelişmelerin ardından tekrar yorumladı. Uzman isim gümüş fiyatlar için de rekor beklentisini tekrarladı. Geçen hafta altın yeni zirvelere ulaşarak tarihi rekorlar kırdı. Milyonlarca kişi tarafından anbean takip edilen gram altının fiyatı 1.220 liradan 1.233 liraya kadar çıktı. Şu sıralar ise 1.209 TL seviyelerinde yer alıyor. Bu kapsamda kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş yaz ayları için beklediği seviyeleri açıkladı.
31.03.2023 09:22 - Son Güncelleme: 31.03.2023 09:24
İslam Memiş'ten hem gümüş hem altın fiyatları için 3 ay uyarısı! Yaz aylarını mutlaka bekleyin dedi ve uyardı! 1.233 TL'lik kısa süreli rallinin ardından... Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Fiyatların özellikle geçtiğimiz haftalarda yükseliş seyrinde olması herkesi şaşırtmıştı. Ardından gelen uzman yorumları ise merak edilmişti. İslam Memiş, gram altının 2023 yılının ilk 3 ayındaki performansını analiz ederken yaz aylarında beklediği seviyeleri de tek tek açıkladı.
"1-2 HAFTA İÇERİSİNDE..."
İslam Memiş yaz aylarına ilişkin tahminleriyle ilgili dikkat çeken şu açıklamayı yaptı: