İslam Memiş'ten hem gümüş hem altın fiyatları için 3 ay uyarısı! Yaz aylarını mutlaka bekleyin dedi ve uyardı! 1.233 TL'lik kısa süreli rallinin ardından... Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Fiyatların özellikle geçtiğimiz haftalarda yükseliş seyrinde olması herkesi şaşırtmıştı. Ardından gelen uzman yorumları ise merak edilmişti. İslam Memiş, gram altının 2023 yılının ilk 3 ayındaki performansını analiz ederken yaz aylarında beklediği seviyeleri de tek tek açıkladı.