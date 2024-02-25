İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı! Şu kadar olacak deyip tarih verdi! Çeyrek altın ve 14-18-24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

1 Finans piyasalarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşanırken, altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Pandemi döneminde yatırımcılarına yüksek getiri sağlayan altın, ardından yaşadığı sert düşüşle birlikte yatırımcıları endişelendirmişti. Ancak, Federal Rezerv'in (FED) politikalarının baskısı altında kalan altın fiyatları, yeniden yükselişe geçti. Bu süreçte, altın yatırımcıları, yönlerini tekrar sarı kıza, yani altına çevirdi.

2 İslam Memiş'ten Son Dakika Altın Yorumu ve Tahmini Para Piyasaları ve Değerli Madenler Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, ons altın tarafında yaşanan baskılanma ve belirsizliklere dikkat çekerek, 1950-2050 dolar arasındaki geniş bant aralığını takip etmenin önemine vurgu yaptı. Özellikle, ons altın fiyatlarının 2000 dolar altına düşmesinin, yatırımcılar için bir alım fırsatı olduğunu belirtti. Memiş, yılın son çeyreğinde gram altının 3000 TL seviyelerini görebileceğimizi ifade ederek, bu dönemde altını elinde tutan yatırımcıların satmamaları gerektiğini önerdi.