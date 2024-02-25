İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı! Şu kadar olacak deyip tarih verdi! Çeyrek altın ve 14-18-24 ayar gram altın fiyatı son dakika...

Altın piyasaları, global ekonomideki dalgalanmalar, merkez bankalarının politikaları ve jeopolitik gelişmeler gibi birçok faktörden etkilenen dinamik bir yapıya sahiptir. İslam Memiş gibi deneyimli piyasa analistlerinin yorumları, bu karmaşık yapı içerisinde yatırımcılara yol gösterici olabilmektedir. Memiş'in son dönemdeki altın piyasasıyla ilgili yaptığı detaylı analizler ve tahminler, özellikle ons altın ve gram altın fiyatlarına yönelik önemli ipuçları sunmaktadır.
Finans piyasalarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşanırken, altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Pandemi döneminde yatırımcılarına yüksek getiri sağlayan altın, ardından yaşadığı sert düşüşle birlikte yatırımcıları endişelendirmişti. Ancak, Federal Rezerv'in (FED) politikalarının baskısı altında kalan altın fiyatları, yeniden yükselişe geçti. Bu süreçte, altın yatırımcıları, yönlerini tekrar sarı kıza, yani altına çevirdi.
Para Piyasaları ve Değerli Madenler Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, ons altın tarafında yaşanan baskılanma ve belirsizliklere dikkat çekerek, 1950-2050 dolar arasındaki geniş bant aralığını takip etmenin önemine vurgu yaptı. Özellikle, ons altın fiyatlarının 2000 dolar altına düşmesinin, yatırımcılar için bir alım fırsatı olduğunu belirtti. Memiş, yılın son çeyreğinde gram altının 3000 TL seviyelerini görebileceğimizi ifade ederek, bu dönemde altını elinde tutan yatırımcıların satmamaları gerektiğini önerdi.
İslam Memiş'in ons altın hakkında yaptığı değerlendirmede, geçtiğimiz hafta 1985 dolar seviyesine kadar bir gerileme yaşandığını ve bu düşüşün yatırımcılar arasında panik yarattığını belirtti. Ancak, Memiş bu düşüşlerin kalıcı olmadığını ve aksine ilave altın alımı için fırsatlar sunduğunu vurguladı. Yeni haftada 2000 dolar ile 2050 dolar arasındaki yeni bant aralığının takip edileceğini belirten Memiş, ons altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerine dikkat çekti.