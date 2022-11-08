İslam Memiş’ten flaş altın yorumu! ’Zengin edecek’ dedi 2023 tavsiyelerini paylaştı! O tarihe dikkat...

İslam Memiş'ten tedirgin eden altın tahminini yakında açıklayacaklar diye açıklamıştı ve önümüzdeki birkaç haftaya işaret ederek Memiş, gümüş tarafında yeni rekorların yaşanacağını söyleyip yatırımcıları üstüne basa basa uyardı.Ayrıca yeni yıl için çeşitli tavsiyelerde bulunan Memiş tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde...