💵İslam Memiş'ten faiz sonrası Dolar, Gram altın, Çeyrek altın yorumu! 🔥17 Mart MERKEZ BANKASI faiz kararı 2022 sonrası Altın, Dolar, Gümüş, Bitcoin fiyatları!
FED faiz kararının ardından gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. FED'in 3 yıl sonra faizi yüzde 0,25 artırması kafaları karıştırdı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 914 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 906,2 liradan tamamladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "TCMB faiz kararı var. Dolar tarafında çok yüksek beklentiye girmeyin derim." açıklamasında bulundu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası Altın, Dolar, Gümüş, Bitcoin fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte İslam Memiş'ten faiz sonrası Dolar, Gram altın, Çeyrek altın yorumu!
17.03.2022 14:04 - Son Güncelleme: 17.03.2022 14:05
Bu hafta FED ve TCMB faiz kararı gündemin ana konuları arasında yer aldı. Piyasalardaki son durumu yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklamalarında belirsizlik vurgusu yaparak, yatırım araçlarının eş güdümlü yarıştığı bir hal olduğunu vurguladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası Altın, Dolar, Gümüş, Bitcoin fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte İslam Memiş'ten faiz sonrası Dolar, Gram altın, Çeyrek altın yorumu!