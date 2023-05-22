İslam Memiş’ten dolar ve altın açıklaması yok artık dedirtti! Seçime değil, ona odaklanın! 8 gün sonra...

Bu durum, uluslararası piyasalardaki doların değer kaybını ifade etmektedir. Bu da altın gibi varlıkların değer kazanacağı bir süreci işaret ediyor. Ancak, Haziran ayında dolarla birlikte büyük bir düşüş yaşanacak ve altın ile gümüş fiyatları bin 910 dolara, EUR/USD paritesi 1,07'ye ve Bitcoin 22 bin 500 dolara kadar gerileyebilir.