İslam Memiş'ten dolar ve altın açıklaması yok artık dedirtti! Seçime değil, ona odaklanın! 8 gün sonra...
İslam Memiş, seçim haftasında piyasa beklentilerini değerlendiriyor. Haziran ayında doların düşeceği, altın fiyatlarının yükseleceği ve yatırım fırsatları hakkında bilgi almak için okumaya devam edin. İşte dikkat çeken uyarılar... İslam Memiş, finans uzmanı olarak Haziran ayı için önemli öngörülerde bulunuyor. Doların düşeceği, altın fiyatlarının yükseleceği ve diğer yatırım fırsatlarına ilişkin değerlendirmeleriyle dikkat çekiyor.
Seçim haftası Türkiye'nin gündemini belirliyor. İşte bu süreçte, finans piyasalarında yaşanacak gelişmeler ve beklentiler önem kazanıyor. İslam Memiş, finans uzmanı olarak Haziran ayı için önemli öngörülerde bulunuyor. Doların düşeceği, altın fiyatlarının yükseleceği ve diğer yatırım fırsatlarına ilişkin değerlendirmeleriyle dikkat çekiyor.
Döviz büfeleri ve kuyumcu önlerindeki kuyrukların yerini artık seçim telaşı alacak. Manipülasyon, spekülasyon gibi etkenlerin geri planda kalacağı bir döneme giriyoruz. Herkesin pazar günü sandık başına gitmesiyle sonuçlar tahmin edilebilir hale geliyor. Türkiye'nin odak noktası seçimler olacak ve halk, yeni hükümetin kurulmasına veya değişmesine karar verecek.
Ancak İslam Memiş, iş dünyasına seslenerek seçim tartışmalarına fazla takılmamalarını ve Haziran ayına odaklanmalarını öneriyor. Çünkü Haziran ayında, büyük bir finansal fırsatın kapısı aralanacak. Bu fırsat, doların değer kaybetmeye başlayacağı bir dönemi işaret ediyor.
Fed'in faiz artırımı yapmama ve hatta faiz indirimine yönelme beklentileri, dolar endeksinin düşüş trendinin başlamasını sağlayacak. İslam Memiş'e göre, Haziran ayında dolar endeksi hedef olarak 92-94 seviyelerine gerileyecek ve 2024 yılında ise 70 seviyelerine kadar düşebilecektir.
Bu durum, uluslararası piyasalardaki doların değer kaybını ifade etmektedir. Bu da altın gibi varlıkların değer kazanacağı bir süreci işaret ediyor. Ancak, Haziran ayında dolarla birlikte büyük bir düşüş yaşanacak ve altın ile gümüş fiyatları bin 910 dolara, EUR/USD paritesi 1,07'ye ve Bitcoin 22 bin 500 dolara kadar gerileyebilir.