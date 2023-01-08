İslam Memiş’ten bomba altın yorumu: ’Gram 1300-1400 TL’ye sirayet edecek!’ 6 ay sonra bir ilk! Duyan öylece kalakalıyor! O tarih sonrası...

Altın fiyatları o tarih sonrası hızlıca değişeceği ifade ediliyor. Altın fiyatlarında her geçen gün yaşanan değişimlerin ardından önceki aylarda altın alarak yatırım yapanlar soluğu kuyumcuda alıyor. Yatırım amaçlı altını olanlar ise uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Finans Analisti İslam Memiş gram altının seyriyle ilgili, "Orta ve uzun vadede 1.300, 1.400'lü rakamlar gelebilir" dedi. Peki, Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın kaç TL olacak? İşte en güncel yorumlar...