İslam Memiş'ten bomba altın yorumu: 'Gram 1300-1400 TL'ye sirayet edecek!' 6 ay sonra bir ilk! Duyan öylece kalakalıyor! O tarih sonrası...
Altın fiyatlarındaki değişim hız kaybetmeden devam ederken yatırımcılar bu kafa karışıklığının daha ne kadar süreceğini merak ediliyor. Altın fiyatlarının seyri hakkında uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan dengesizliklerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklemediğini söyledi. Yılın ilk günlerinde 1120 lira bandında işlem gören gram altının seyri nasıl olacak, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor gibi sorulara yanıt geldi. İşte İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu...
Altın fiyatları o tarih sonrası hızlıca değişeceği ifade ediliyor. Altın fiyatlarında her geçen gün yaşanan değişimlerin ardından önceki aylarda altın alarak yatırım yapanlar soluğu kuyumcuda alıyor. Yatırım amaçlı altını olanlar ise uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Finans Analisti İslam Memiş gram altının seyriyle ilgili, "Orta ve uzun vadede 1.300, 1.400'lü rakamlar gelebilir" dedi. Peki, Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın kaç TL olacak? İşte en güncel yorumlar...
Uzman isimler, daha çok önümüzdeki 5-6 aylık dönemi işaret ederek gram altında rekorların devam edeceğini belirtirken, bir yandan da son dönemde yükselişiyle dikkat çeken gümüşe değindiler.
ALTINDA 1.400'LÜ RAKAMLAR GELEBİLİR
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gelecek dönemde altında yaşanabilecek değer artışlarını yorumladı.