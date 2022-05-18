İslam Memiş 'Ters rüzgarlar esecek' dedi! Bugünden itibaren altın ve dolar fiyatlarına dikkat! Farklı istikamete sirayet etmesi an meselesi! Gram 900- 920 TL...
Döviz kurları ve altın fiyatlarında özellikle Mayıs ayının ortalarından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Kripto paralarda da bu hafta sert düşüş görüldü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının ons fiyatlarında düşüş yaşanacağını ifade ederek dolarla ilgili 'dolar değer artışına ve güçlü duruşuna devam ediyor. Dolar endeksinin yükselmesi bizim gibi ülkelerde dolar kurunu yükselten faktörler arasında.' ifadelerine yer verdi. Peki, altın ve dolar fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzman yorumuyla altın ve dolar tahmini!
Kripto para birimlerinde yaşanan sert düşüşle birlikte yatırımcılar döviz kurları ve altın fiyatlarındaki son gelişmelere odaklandı. Bu dönemde uzman isimlerden önemli tahminler geliyor. ltın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek altının ons fiyatının yükseleceğinin altını çizdi. Memiş, "Ancak yarından itibaren dolar endeksinde Cuma gününe kadar gerileme, dolar tarafında gerileme, altının ons fiyatında yukarı yönlü ataklar bekliyorum." dedi. İşte son dakika dolar ve altın yorumları!
Fed Başkanı Powell'ın "ekonomide yumuşak iniş" söylemi ile cuma günü tepki alımları gözlense de tüm bu gelişmeler pay piyasalarında hafta boyunca sert satışların yaşanmasına, dolara olan talebin ise güçlü kalmasına neden oldu.