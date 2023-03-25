İslam Memiş tarih verdi! Gram altın tam da bu kadar olacak! 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları uçtu! Bilezik fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son zamanlarda hızla artıyor ve gram altın, bin 243 TL ile en yüksek seviyeye ulaştı. Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında artış gözlemleniyor ve yatırımcılar fiyatların ne kadar yükseleceği konusunda endişe duyuyor. Bu durumda, altın piyasasını yakından takip eden İslam Memiş, yatırımcılara "Hemen hazırlığa başlayın" uyarısında bulunarak önemli bir tahminde bulundu. Peki 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?
Altın piyasası son zamanlarda oldukça hareketli. Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları hızla artış gösteriyor ve yatırımcılar fiyatların ne kadar yükseleceği konusunda endişe duyuyor. Gram altın, 1.243 TL seviyesiyle tarihi bir rekora imza attı.
İslam Memiş'in Altın Tahmini
Altın piyasasını yakından takip eden İslam Memiş, yatırımcıları uyarmak için önemli bir tahminde bulundu. "Hemen hazırlığa başlayın" diyen İslam Memiş, gram altın için tarih verdi ve "tam da bu kadar olacak" dedi. Yatırımcılar bu tahmine göre hareket edebilirler ve altın fiyatlarındaki olası yükselişlere hazırlıklı olabilirler.
Altın Piyasasında Son Dakika Gelişmeleri
Altın piyasasındaki son dakika gelişmeleri, yatırımcıların fiyatları yakından takip etmelerine olanak sağlıyor. İslam Memiş'in altın tahmini de yatırımcıların işine yarayacak bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Yatırımcılar, tahminlere göre hareket ederek altın fiyatlarındaki olası yükselişlere karşı önlemlerini alabilirler.
Gram Altın Yükselişte: İslam Memiş'ten Uyarı
Altın fiyatları son zamanlarda rekor seviyelere ulaşarak yükseliş trendini sürdürüyor. Gram altın, Fed'in faiz kararı sonrasında bin 234 TL'yi gördü. Altın dehası İslam Memiş, yatırımcılara yönelik açıklamalarda bulunarak bu durumun devam edebileceği uyarısında bulundu.
Ekranlardaki Rakamlar Geçerli Değil
İslam Memiş, gram altının ekranlarda gösterildiği rakamların bankalar veya serbest piyasalar için geçerli olmadığını belirtti. Gerçek fiyatların vatandaşların kuyumcular veya bankalar aracılığıyla satın aldıkları fiyatlar olduğunu vurguladı. Serbest piyasalarda görülen rakamların da yalnızca bir referans olduğunu ifade etti.