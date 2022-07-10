İslam Memiş 'Soygun var' diyerek uyardı! 💸 Bayramda altın ve dolar ipini kopardı! 💰 10 TEMMUZ CANLI DOLAR KURU | Altın ve dolar düşecek mi?

Bayramda altın ve dolar kurundaki hareketlenme vatandaşların ilgisini çekti. Bu nedenle konu hakkında birçok detay merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar büyük ilgi gördü. İşte 10 Temmuz dolar ve altın fiyatları ve konu hakkında detaylar...