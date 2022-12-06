İslam Memiş önümüzdeki hafta dedi altın için rakam verdi! O rakama kadar çıkacak! Yastık altında altını olan bayram edecek!
Yılın son ayında altın fiyatları oldukça hareketli zamanlar yaşıyor. Altın ve para pazarlarında yaşanan sert dalgalanmalar hakkında eksperler art arda açıklama yapmaya devam etmekte. Altın ve para pazarları eksperi İslam Memiş Youtube kanalından paylaştığı 'İki müjde' başlıklı videosunda gram altında beklediği yeni rakamı anlattı. İslam Memiş önümüzdeki hafta dedi altın bağlamında rakam verdi! O rakama kadar çıkacak...
06.12.2022 15:18 - Son Güncelleme: 06.12.2022 15:18
Youtube kanalında paylaşımda bulunan İslam Memiş altına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş önümüzdeki hafta dedi altın için rakam verdi!
Altın ve para pazarları eksperı İslam Memiş dolara dair, "Borsa İstanbul'da beklediğimiz kar satışları başladı. Düzeltmeyi bekliyorduk, biraz daha sürmesi lazımdır.