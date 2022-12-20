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Haberler Ekonomi İslam Memiş önceden altını olanları uyardı, kritik viraj! Sene sonu altın rakamını açıkladı! Piyasayı tarumar edecek ralli geliyor! O tarihte altın fiyatları...

İslam Memiş önceden altını olanları uyardı, kritik viraj! Sene sonu altın rakamını açıkladı! Piyasayı tarumar edecek ralli geliyor! O tarihte altın fiyatları...

Altın birikimi yapanlar bağlamında kritik döneme geçildi. Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş husus ile ilgili açıklama yaptı. Piyasa uzmanı konu hakkında tarih ve rakam verdi. İşte haberimizin devamında tüm detayları ile sizlerle.

takvim.com.tr
20.12.2022 11:48 - Son Güncelleme: 20.12.2022 11:48
İslam Memiş önceden altını olanları uyardı, kritik viraj! Sene sonu altın rakamını açıkladı! Piyasayı tarumar edecek ralli geliyor! O tarihte altın fiyatları...

Küresel piyasaların gündeminde bulunan ve defalarca kez devam eden altın fiyatlarında beklenilen açıklama geldi.
Birçok vatandaş bağlamında güvenli liman şeklinde de isimlendirilen altın uzun vadeli bir yatırım gerçekleştirmek isteyen çoğu kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi oluyor.

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İslam Memiş önceden altını olanları uyardı, kritik viraj! Sene sonu altın rakamını açıkladı! Piyasayı tarumar edecek ralli geliyor! O tarihte altın fiyatları...

Piyasa ve altın uzmanı olan İslam Memiş, altın fiyatları ve FED faiz kararına dair yapmış bulunduğu çeşitli açıklamada şu ifadeleri ile konuşmasını yaptı: "Bu haftaya bakmış olursak şayet küresel pazarlar da olabildiğince yoğun bir haftaya girdiğimiz ortada.

İslam Memiş önceden altını olanları uyardı, kritik viraj! Sene sonu altın rakamını açıkladı! Piyasayı tarumar edecek ralli geliyor! O tarihte altın fiyatları...

Yirmi Merkez Bankası'nın bu hafta faiz kararı oldu. Genellikle Amerika Merkez Bankası FED, Euro ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları bu hafta açıklanmış olacak." diyerek sözlerine şöyle devam etti.

İslam Memiş önceden altını olanları uyardı, kritik viraj! Sene sonu altın rakamını açıkladı! Piyasayı tarumar edecek ralli geliyor! O tarihte altın fiyatları...

İslam Memiş Tarih Ve Rakam Verdi

Sözlerine şöyle devam etti "Muhtemelen düşük gelen bir enflasyon verisi Amerika'da olacak gibi gözüküyor. Bu da küresel piyasayı pozitif yönde tesirlemeye yarayacak büyük bir gelişme olacak.

İslam Memiş önceden altını olanları uyardı, kritik viraj! Sene sonu altın rakamını açıkladı! Piyasayı tarumar edecek ralli geliyor! O tarihte altın fiyatları...

Özellikle FED'in çarşamba akşamı faiz kararı ile ilgili açıklaması veya faiz kararından sonra da FED Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasalar açısından önemli açıklamalar olacaktır.

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