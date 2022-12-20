İslam Memiş önceden altını olanları uyardı, kritik viraj! Sene sonu altın rakamını açıkladı! Piyasayı tarumar edecek ralli geliyor! O tarihte altın fiyatları...

Piyasa ve altın uzmanı olan İslam Memiş, altın fiyatları ve FED faiz kararına dair yapmış bulunduğu çeşitli açıklamada şu ifadeleri ile konuşmasını yaptı: "Bu haftaya bakmış olursak şayet küresel pazarlar da olabildiğince yoğun bir haftaya girdiğimiz ortada.