İslam Memiş önceden altını olanları uyardı, kritik viraj! Sene sonu altın rakamını açıkladı! Piyasayı tarumar edecek ralli geliyor! O tarihte altın fiyatları...
Altın birikimi yapanlar bağlamında kritik döneme geçildi. Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş husus ile ilgili açıklama yaptı. Piyasa uzmanı konu hakkında tarih ve rakam verdi. İşte haberimizin devamında tüm detayları ile sizlerle.
20.12.2022 11:48 - Son Güncelleme: 20.12.2022 11:48
Piyasa ve altın uzmanı olan İslam Memiş, altın fiyatları ve FED faiz kararına dair yapmış bulunduğu çeşitli açıklamada şu ifadeleri ile konuşmasını yaptı: "Bu haftaya bakmış olursak şayet küresel pazarlar da olabildiğince yoğun bir haftaya girdiğimiz ortada.