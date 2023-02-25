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İslam Memiş net tarih verdi! Bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

Son zamanlarda Türkiye'de altın fiyatları oldukça değişken bir seyir izliyor. Bu nedenle, yatırımcılar ve tüketiciler gelecekteki fiyat hareketlerini öngörebilmek için birçok analiz yapmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası'nın Şubat ayı faiz kararı sonrası altında kısmi düşüş gerçekleşirken yatırımcı için kritik uyarılar yapıldı. Perşembe günü Merkez Bankası, faiz kararını duyurdu. Politika faizi yüzde 9'dan yüzde 8,5'e düşürüldü. Faiz indirim kararının para piyasalarını nasıl etkileyeceğini anlatan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tahminler geldi. İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr
25.02.2023 16:16 - Son Güncelleme: 25.02.2023 16:18
İslam Memiş net tarih verdi! Bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

İslam Memiş, yaptığı son açıklamada, altın fiyatları konusunda dikkat çekici bir tahminde bulundu. Memiş'e göre, altın fiyatları 2023 yılında oldukça yükselecek ve ons başına artış olacak. İslam Memiş'in tahmini doğru çıkarsa, altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcılar için önemli bir kazanç fırsatı olabilir. Ancak, yatırımcıların her zaman olduğu gibi, bu öngörüyü dikkate alarak kendi risk toleranslarına göre karar vermeleri gerektiğini unutmamaları önemlidir.

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İslam Memiş net tarih verdi! Bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

"Önümüzdeki Bir İki Ay"

Memiş, mayıs ayında ön görülen seçime kadar altın ve dövizde herhangi bir hareketlenme olmayacağını ancak Haziran itibariyle özellikle Euro'da bir yükseliş olacağını belirterek, altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunun altını çizdi.

İslam Memiş net tarih verdi! Bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

İslam Memiş TV 100'deki köşesinde altın, dolar ve euroyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Doları olanların dip seviyelerinden orta ve uzun vade için yine fırsat yakaladığını gördük" diyen Memiş'in köşe yazısından bir bölüm şöyle:

İslam Memiş net tarih verdi! Bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz kararını önceki gün açıkladı. TCMB, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,50 seviyesine çekti.

İslam Memiş net tarih verdi! Bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

Piyasaların genel beklentisi 100 baz puan faiz indirimi yapabileceği yönündeydi. Piyasalar TCMB'nin kararına tepki vermedi. Serbest piyasalar zaten kendi fiyatlamasında bağımsız yolculuğunu sürdürüyor. Yani, ekran ile serbest piyasalar arasında fiyat uçurumu var.

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