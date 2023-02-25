İslam Memiş net tarih verdi! Bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

İslam Memiş, yaptığı son açıklamada, altın fiyatları konusunda dikkat çekici bir tahminde bulundu. Memiş'e göre, altın fiyatları 2023 yılında oldukça yükselecek ve ons başına artış olacak. İslam Memiş'in tahmini doğru çıkarsa, altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcılar için önemli bir kazanç fırsatı olabilir. Ancak, yatırımcıların her zaman olduğu gibi, bu öngörüyü dikkate alarak kendi risk toleranslarına göre karar vermeleri gerektiğini unutmamaları önemlidir.