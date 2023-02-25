İslam Memiş net tarih verdi! Bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı
Son zamanlarda Türkiye'de altın fiyatları oldukça değişken bir seyir izliyor. Bu nedenle, yatırımcılar ve tüketiciler gelecekteki fiyat hareketlerini öngörebilmek için birçok analiz yapmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası'nın Şubat ayı faiz kararı sonrası altında kısmi düşüş gerçekleşirken yatırımcı için kritik uyarılar yapıldı. Perşembe günü Merkez Bankası, faiz kararını duyurdu. Politika faizi yüzde 9'dan yüzde 8,5'e düşürüldü. Faiz indirim kararının para piyasalarını nasıl etkileyeceğini anlatan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tahminler geldi. İşte tüm detaylar...
25.02.2023 16:16 - Son Güncelleme: 25.02.2023 16:18
İslam Memiş, yaptığı son açıklamada, altın fiyatları konusunda dikkat çekici bir tahminde bulundu. Memiş'e göre, altın fiyatları 2023 yılında oldukça yükselecek ve ons başına artış olacak. İslam Memiş'in tahmini doğru çıkarsa, altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcılar için önemli bir kazanç fırsatı olabilir. Ancak, yatırımcıların her zaman olduğu gibi, bu öngörüyü dikkate alarak kendi risk toleranslarına göre karar vermeleri gerektiğini unutmamaları önemlidir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz kararını önceki gün açıkladı. TCMB, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,50 seviyesine çekti.