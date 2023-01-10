İslam Memiş hiç böyle konuşmamıştı! Altın fiyatlarında tüm zamanların zirvesi geldi! Yeni rekor için başka bir rakam telaffuz etti
Küresel piyasalarda altında bir kritik eşiğin daha üzeri test edilirken, gram altında da yeni rekor izlendi. ABD'de ücret artışlarının ılımlılaştığına işaret eden istihdam bilgilerinin sonrasında Fed'e dair beklentiler değişirken, dolarda aşağı yönlü baskı yaşandığı görüldü. Altında ise spot pazarda prim kaydedildi. Altının onsu 1.880 doların üzerini test etti. Spot pazardaki altın fiyatları ve Dolar/TL kuru üstünden oluşturulan hesaplamaya göre gram altın 1.135 ile rekor seviyeyi gördü.
Geçen hafta rekor üzerine rekor kıran gram altın fiyatı yeni haftada da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmekte. Gram altın haftanın ilk gününde bin 130 lirayı görerek rekor tazeledi. Diğer yandan ons altın 1881 dolara kadar yükselerek 8 ayın doruklarını test etti. Altın ve pazar eksperı İslam Memiş, pazarlardaki dinamikliği değerlendirdi. Memiş, seçim dönemini işaret ederek "O zamana kadar altın bin 500 liraları görebilir" şeklinde konuştu.
Altın Fiyatlarına Seçim Dopingi!
Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren altın ve pazar eksperı İslam Memiş, gram altının 2023'e iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatarak, seçim zamanını işaret etti. "1130 lira bandını kırdı fakat benim beklentim Mart sonu Nisan başı gibi 1500 liraları görmesi. Altının akıbeti büyük ihtimalle mayıs ayında yapılacak seçimlerden sonra belli olacak fakat o tarihe kadar 1500 liraları bulması çok olası görünüyor."
Yıl Sonu Gram Altın Tahmini!
Gram altın amacıyla sene sonu ön görülerini açıklayan İslam Memiş, "Altın fiyatlarını değerlendirmek bağlamında FED'e bakmamız gerekir.