İslam Memiş hiç böyle konuşmamıştı! Altın fiyatlarında tüm zamanların zirvesi geldi! Yeni rekor için başka bir rakam telaffuz etti

"Döviz hususu ile ilgili sterlin çok daha uygun gözükmekte. Bana kalırsa dolar da kalmanın şu an amacıyla pek bir mantığı yok. Bakan Nebati de yaptığı açıklamada dövizde sert düşüş veya çıkışları önleyeceklerini hatırlattı"