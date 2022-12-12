İslam Memiş herkesi dumur etti! Altını doları bozdurup onu alın dedi! 2023 yılında servet sahibi yapacak! Vatandaş bayram etti!
Finans piyasaları eksperi İslam Memiş, yakın tarihte altının gram fiyatını 1.100 lira beklediğini belirtti. Memiş ilaveten İngiliz Sterlini alım fırsatını da açıkladı. İslam Memiş, altının yeni bir rekora işaret ederek olumlu bir hafta geçirdiğini belirtti. YouTube kanalında yayınladığı videoda 1.100 rakamına işaret etti. Memiş, piyasanın önümüzdeki zamanlarda nasıl biçimleneceğine dair ilgi çekici açıklamalar yaptı.
12.12.2022 13:53 - Son Güncelleme: 12.12.2022 13:53
İslam Memiş de altın ile alakalı umut dolu açıklamalar yaparak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Memiş, önümüzdeki hafta Gram Altın fiyatından da bahsetti.
1100 seviyelerini görebilir
Altın fiyatının ons başına 1.783 dolar civarında bulunduğunu ifade eden İslam Memiş, Teknik olarak alttaki sayılar 1.780 dolar ile 1.815 dolar arasında. Yine 1.780 dolar teknik destek düzeyi dönemde.