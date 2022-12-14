İslam Memiş her şeyi darma duman etti! Altını doları bozdurup onu alın dedi! 2023 yılında servet sahibi yapacak! Vatandaşlar akın etti!

Altın piyasası son zamanlarda olabildiğince ilgi çeken piyasanın en başında geliyor. Altın yatırımcıları uzun bir müddet yükseliş beklentisi içinde oldular. Fakat bu yükseliş FED'in faiz artırımlarını yavaşlatacağına dair işaret vermesi ile kendisini gözler önüne serdi. Ons altın 1.615 dolar oranına kadar düşmüşken gelen bu veri akışı ile resmen bir ralli başladı ve ons altın kısa bir müddet içinde 1.803 dolar civarını gördü.