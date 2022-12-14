İslam Memiş her şeyi darma duman etti! Altını doları bozdurup onu alın dedi! 2023 yılında servet sahibi yapacak! Vatandaşlar akın etti!
Finans piyasaları eksperi İslam Memiş, yakın tarihte altının gram fiyatını 1.100 lira beklediğini belirtti. Memiş ilaveten İngiliz Sterlini alım fırsatını da açıkladı. İslam Memiş, altının yeni bir rekora işaret ederek olumlu bir hafta geçirdiğini belirtti. YouTube kanalında yayınladığı videoda 1.100 rakamına işaret etti. Memiş, piyasanın önümüzdeki zamanlarda nasıl biçimleneceğine dair ilgi çekici açıklamalar yaptı.
Altın piyasası son zamanlarda olabildiğince ilgi çeken piyasanın en başında geliyor. Altın yatırımcıları uzun bir müddet yükseliş beklentisi içinde oldular. Fakat bu yükseliş FED'in faiz artırımlarını yavaşlatacağına dair işaret vermesi ile kendisini gözler önüne serdi. Ons altın 1.615 dolar oranına kadar düşmüşken gelen bu veri akışı ile resmen bir ralli başladı ve ons altın kısa bir müddet içinde 1.803 dolar civarını gördü.
İslam Memiş de altın ile alakalı umut dolu açıklamalar yaparak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Memiş, önümüzdeki hafta Gram Altın fiyatından da bahsetti.
1100 seviyelerini görebilir
Altın fiyatının ons başına 1.783 dolar civarında bulunduğunu ifade eden İslam Memiş, Teknik olarak alttaki sayılar 1.780 dolar ile 1.815 dolar arasında. Yine 1.780 dolar teknik destek düzeyi dönemde.