İslam Memiş, gram altının patlama yapacağı tarihi açıkladı! Altın alanlar, satanlar mest olacak! İşte 14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik fiyatları
Rekor üzerine rekor kıran gram altın hakkında açıklamalar peş peşe geliyor. Altın yatırımcılarının radarına giren isimler arasında bulunan İslam Memiş, gram altın fiyatlarının daha da yükseleceğini belirterek, 1 gram bile altını olan herkesi mest edecek bir açıklama yaptı. Altın fiyatları hiç olmadığı kadar son senesinin en yüksek oranına ilerledi. ABD enflasyon açıklaması ardından yükselişe geçmesinden kısa vakit sonra uluslararası pazarlarda baskı görmüştü. Kısa süreliğine düşen altında yeni grafik merak edilir oldu. Altın fiyatları nereye doğru ilerleyeceği hakkında incelemeler devam etmekte.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada Ocak ayında altın fiyatlarının yüzde 50 artacağını belirterek, altının rekor seviyelere geleceğini de müjdeledi. Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının artmasında Rusya-Ukrayna gerilimi ön plana çıkarken rezervlerin yükselmesinin de etkili olduğu da kaydeddildi. Konu ile ilgili olarak verilen bilgiye göre, son dönemlerde fiyatlarda yaşanan yükselişler piyasaları da derinden etkiliyor.
O Yatırım Aracı Gözde Olacak
Uzman isimler bağlamında yatırım aracı olarak altın ile ilgili çeşitli görüşler ortaya konuluyor. Son dönemlerde yapılan açıklamalara baktığımızda altın ve dolar yatırımları pek kazandırmıyor. Eksperler yatırımcıları uyarıyor. Araştırmadan doğrudan altına yatırım yapmak doğru değil. 2023 yılında fırtınalar estirecek yatırım aracı açıklandı. Peki uzmanlar hangi yatırımı öneriyor? İşte tüm detaylar...
Eksperler bağlamında gümüş fiyatlarına dair 2023 ön görüleri gelmeye devam etmekte. Analistler doğrultusundan anlatılan yatırım vasıtalarında gümüşün 2023 senesinde daha etkili olacağı ifade ediliyor. Gümüşün ümit edici bulunduğunu bildiren analistler kazanç beklentisinin ön planda tutulduğunu da vurguladılar.
Analistlerin bazıları ise gümüşün volatil yapısı ve son iki senede istenilen satışı ve ilgiyi görmemesi üstüne 2023'te sarı metalden (altın) daha satacağı kanaatler arasında yer almakta.