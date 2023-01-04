İslam Memiş, gram altının patlama yapacağı tarihi açıkladı! Altın alanlar, satanlar mest olacak! İşte 14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada Ocak ayında altın fiyatlarının yüzde 50 artacağını belirterek, altının rekor seviyelere geleceğini de müjdeledi. Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının artmasında Rusya-Ukrayna gerilimi ön plana çıkarken rezervlerin yükselmesinin de etkili olduğu da kaydeddildi. Konu ile ilgili olarak verilen bilgiye göre, son dönemlerde fiyatlarda yaşanan yükselişler piyasaları da derinden etkiliyor.