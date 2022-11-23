İslam Memiş gram altının 1400 liraya çıkacağı tarihi açıkladı, satmayın demişti, şimdi tarihi verdi! İşte 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

Phillip Nova'nın emtia üst seviye yöneticisi Avtar Sandu geçtiği bir notta, "Bazı Fed yetkilileri faiz oranlarının daha uzun vakit yüksek kalabileceği konusu ile ilgili hemfikir ve bu gelecek sene metal piyasaları bağlamında olumlu olmayabilecek bir senaryo" değerlendirmesini yaptı.