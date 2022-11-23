İslam Memiş gram altının 1400 liraya çıkacağı tarihi açıkladı, satmayın demişti, şimdi tarihi verdi! İşte 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
Yatırımcılar ellerinde olan altınları nasıl değerlendireceğini araştırmaya devam ediyor. Altın fiyatları geçen aylarda ani düşüşler yaşadı. Dolar kurunun negatif yönlü seyretmesi sonrasında altın pazarında meydana gelen bu yükselişle alakalı eksperler uyarıyor. Altının ons fiyatı, aşağı yukarı 10 günün en düşük civarını görürken; gram altın fiyatları da geçen salı günü tarihi zirvesine yükseldikten sonra değer kaybını sürdürüyor.
Altının ons fiyatı, geçen haftayı değer kaybıyla tamamlarken; yeni haftanın ilk prosedür gününe de düşüşle başlamıştı. Ons altın, dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle baskı altında hareket ediyor. Değerli maden, bugün en yüksek 1753 doları, en düşük 1736 doları görürken; saat 14:18 itibarıyla yüzde 0,49 oranında düşüşle 1740 dolar civarında prosedür görüyor. Piyasalar, çarşamba günü açıklanacak olan 1-2 Kasım tarihlerinde yapılan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının tutanaklarını takip edilecek.
Gram altın fiyatları, geçen haftayı 1046 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ilk prosedür gününe 1045 lira civarından başladı. Yeni güne yatay seviyeden başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 1051,00 lirayı, en düşük 1040,04 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:29 itibarıyla yüzde 0,43 oranında düşüşle 1041,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1723 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 98 liradan satılıyor.
Altın, Fed yetkililerinin daha az agresif maddi sıkılaştırma uygulamalarına açık olduklarını belirtmelerinin doları aşağı çekmesiyle önceki seansta dört günlük düşüş serisini kırmıştı. Yapılacak daha küçük çaplı faiz artışları, tahvil getirileriyle negatif korelasyona sahip olma eğiliminde olan faiz getirmeyen altının cazibesini artırabilir.