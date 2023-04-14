İslam Memiş fırsatı duyurdu! Altın fiyatları bam güm gidiyor! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!
Özellikle son dönemde altın fiyatları ve döviz kurları sıkışık bir bantta işlem görüyor ve piyasaların güncel durumunu uzmanlar yakından takip ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada, son zamanlarda sıkışık bantta işlem gören altın fiyatları ve döviz kurlarının yatırımcıları tedirgin ettiğini belirtti. Memiş'e göre, bu durum piyasalarda belirsizliği artırıyor ve yatırımcıların risk almasını zorlaştırıyor. Altın, tarihin en güvenli yatırım araçlarından biridir. Özellikle kriz dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelirler. Ancak son dönemde altın fiyatlarının yükselişine rağmen sıkışık bantta işlem görmesi, yatırımcıların altın tercihinde daha seçici davranmalarına neden oluyor.
Altın fiyatları son günlerde sıkışık bir bantta işlem görüyor ve yatırımcılar birikimlerini nasıl koruma altına alacaklarını merak ediyorlar. Yurt içi ve küresel piyasalarda yaşanacak olan gelişmeler altın fiyatlarını vuracak. Son günlerde gram altın fiyatı Türkiye'de rekor seviyelere ulaştı. ABD'de açıklanan Mart ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesi, ons altına destek veriyor. Bu durum da gram altın fiyatının artışına neden oldu.
Altın Yatırımcılarına Uyarı
Memiş, altın yatırımcıları için son alım fırsatlarına dikkat etmeleri gerektiği açıklayarak "Son fırsatlar" dedi. Geçtiğimiz yıl gram altın tarafında yüzde 43 oranında bir kazanç elde edildiğine dikkat çeken Memiş, gram altın yatırımı yapmak isteyenlerin ons altın fiyatlarını takip etmeleri gerektiğini belirtti.