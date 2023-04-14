İslam Memiş fırsatı duyurdu! Altın fiyatları bam güm gidiyor! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Altın fiyatları son günlerde sıkışık bir bantta işlem görüyor ve yatırımcılar birikimlerini nasıl koruma altına alacaklarını merak ediyorlar. Yurt içi ve küresel piyasalarda yaşanacak olan gelişmeler altın fiyatlarını vuracak. Son günlerde gram altın fiyatı Türkiye'de rekor seviyelere ulaştı. ABD'de açıklanan Mart ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesi, ons altına destek veriyor. Bu durum da gram altın fiyatının artışına neden oldu.