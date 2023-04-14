RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi İslam Memiş fırsatı duyurdu! Altın fiyatları bam güm gidiyor! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

İslam Memiş fırsatı duyurdu! Altın fiyatları bam güm gidiyor! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Özellikle son dönemde altın fiyatları ve döviz kurları sıkışık bir bantta işlem görüyor ve piyasaların güncel durumunu uzmanlar yakından takip ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada, son zamanlarda sıkışık bantta işlem gören altın fiyatları ve döviz kurlarının yatırımcıları tedirgin ettiğini belirtti. Memiş'e göre, bu durum piyasalarda belirsizliği artırıyor ve yatırımcıların risk almasını zorlaştırıyor. Altın, tarihin en güvenli yatırım araçlarından biridir. Özellikle kriz dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelirler. Ancak son dönemde altın fiyatlarının yükselişine rağmen sıkışık bantta işlem görmesi, yatırımcıların altın tercihinde daha seçici davranmalarına neden oluyor.

takvim.com.tr
14.04.2023 09:58 - Son Güncelleme: 14.04.2023 09:58
İslam Memiş fırsatı duyurdu! Altın fiyatları bam güm gidiyor! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Altın fiyatları son günlerde sıkışık bir bantta işlem görüyor ve yatırımcılar birikimlerini nasıl koruma altına alacaklarını merak ediyorlar. Yurt içi ve küresel piyasalarda yaşanacak olan gelişmeler altın fiyatlarını vuracak. Son günlerde gram altın fiyatı Türkiye'de rekor seviyelere ulaştı. ABD'de açıklanan Mart ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesi, ons altına destek veriyor. Bu durum da gram altın fiyatının artışına neden oldu.

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İslam Memiş fırsatı duyurdu! Altın fiyatları bam güm gidiyor! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Altın Yatırımcılarına Uyarı

Memiş, altın yatırımcıları için son alım fırsatlarına dikkat etmeleri gerektiği açıklayarak "Son fırsatlar" dedi. Geçtiğimiz yıl gram altın tarafında yüzde 43 oranında bir kazanç elde edildiğine dikkat çeken Memiş, gram altın yatırımı yapmak isteyenlerin ons altın fiyatlarını takip etmeleri gerektiğini belirtti.

İslam Memiş fırsatı duyurdu! Altın fiyatları bam güm gidiyor! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Ons altının bin 960 dolar seviyesinde olması durumunda, o seviyeye karşılık gelen gram altının alınabileceğini söyleyen Uzman Memiş, "Bu nedenle gram altın yatırımcısı, ons altının fiyat hareketlerini yakından takip etmelidir" ifadesini kullandı.

İslam Memiş fırsatı duyurdu! Altın fiyatları bam güm gidiyor! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Ayrıca, Memiş altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Altın yatırımcıları uzun vadeli düşünmeli ve ani fiyat dalgalanmalarına panik yapmadan karar vermeli" dedi.

İslam Memiş fırsatı duyurdu! Altın fiyatları bam güm gidiyor! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Uzman Memiş ayrıca, dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin ve siyasi olayların altın fiyatlarını etkilediğine dikkat çekerek, yatırımcıların bu gelişmeleri de takip etmeleri gerektiğini belirtti.

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