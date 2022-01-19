İslam Memiş dolar ve altın yorumları: Bağıra bağıra geliyor! Çarklar tersine dönecek diyerek o tarihi işaret etti!
Döviz kurlarıyla birlikte altın, gümüş fiyatlarında yaşanan son değişimler heyecanla takip ediliyor ve bu bağlamda uzman isimlerden önemli tahminler gelmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Ocak'ta açıklayacağı faiz kararı ile FED'in alacağı faiz kararları dolar ve altın fiyatları için kritik olacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek altının ons fiyatının düşeceğini, TCMB ve FED faiz kararlarının piyasalarda önemli etkisini olacağının altını çizdi. Son değerlendirmelerin ardından yatırımcılar 20 ve 26 Ocak tarihlerini bekliyor.
19.01.2022 23:20
- Son Güncelleme: 19.01.2022 23:20
İslam Memiş dolar ve altın yorumları, piyasalardaki gelişmeleri merak edenler tarafından araştırılıyor. Döviz kurları ve altın fiyatlarında özellikle Aralık ayının ortalarından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Kripto paralarda da son dönemlerde yatay bir seyir görülüyor. TCMB ve FED faiz kararlarını bekleyen yatırımcılar uzman yorumlarına odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının ons fiyatlarında düşüş yaşanacağını ifade ederek dolarla ilgili 12,90-13,80 TL aralığında dalgalanan bir fiyat görülebileceğini belirtti.
Bu iki faiz kararı yurtiçi dolar kurunun seyri açısından oldukça önemli olacak. Şuanda küresel piyasalarda bir sıkışma var.