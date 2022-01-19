İslam Memiş dolar ve altın yorumları: Bağıra bağıra geliyor! Çarklar tersine dönecek diyerek o tarihi işaret etti!

İslam Memiş dolar ve altın yorumları, piyasalardaki gelişmeleri merak edenler tarafından araştırılıyor. Döviz kurları ve altın fiyatlarında özellikle Aralık ayının ortalarından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Kripto paralarda da son dönemlerde yatay bir seyir görülüyor. TCMB ve FED faiz kararlarını bekleyen yatırımcılar uzman yorumlarına odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının ons fiyatlarında düşüş yaşanacağını ifade ederek dolarla ilgili 12,90-13,80 TL aralığında dalgalanan bir fiyat görülebileceğini belirtti.