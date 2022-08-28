İslam Memiş ’Çok önemli’ diyerek uyardı! Son dakika flaş ALTIN yorumu! Gramda kayış koptu! O tarihte freni patlayacak! 50 ya da 75...

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell cuma günü açıklama yaptı. Burada riskler yüksek ve tedirgilikte bahsetti. Bu süreçte FED'in faiz artımı devam edecek. 50 ya da 75 baz puanlık artışla yoluna evam edecekler. Soru şu; bu süreç ne kadar devam edecek? Resesyonu baskılayabilecekler mi?