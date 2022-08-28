İslam Memiş 'Çok önemli' diyerek uyardı! Son dakika flaş ALTIN yorumu! Gramda kayış koptu! O tarihte freni patlayacak! 50 ya da 75...
Altın almak, satmak isteyenler dikkat! Kritik uyarılar geldi. Milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiriyor. İslam Memiş altın ve dolardaki son durumu ve geleceğini değerlendirdi. Altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatı düşecek mi? sorularına Finans Analisti İslam Memiş'ten yanıt geldi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını hatırlatan Memiş, Gram altın 1.200 TL ve devamında 1,450 TL olabilir" dedi. Canlı yayında milyonları uyaran uzman isim Eylül ile yılın son çeyreğinde ons tarafında tekrar 2 bin dolar seviyesi üzerinde bir yükseliş görebiliriz." şeklinde konuştu. İşte detaylar...
28.08.2022 17:52 - Son Güncelleme: 28.08.2022 17:52
Son dakika flaş altın yorumu geldi. İslam Memiş canlı yayında altın yatırımcılarına uyarılarda bulundu. Dünya genelindeki krizin değerli metallari etkilediğini dile getiren Memiş, altın fiyatında büyük düşüşler beklendiğini ancak düşüş olmayacağını belirtti. Finans Analisti, ''Eylül ile yılın son çeyreğinde ons tarafında tekrar 2 bin dolar seviyesi üzerinde bir yükseliş görebiliriz." ifadelerini kullandı.